Ahí está, la mirada decidida de Alemán, apuntándonos. El de Baja California Sur vive un presente poderoso que ha decidido envolver con un concierto en el Palacio de los Deportes tras la edición de Huracán. Fuimos directo a Homegrown Mafia a encontrarnos con el de "Ya te la Cypress", disparamos la cámara y charlamos a fondo.

Joel Rodríguez hizo cita con Metric en un hotel de la CDMX y les exprimió detalles de Formentera, el álbum recientemente editado por la dupla de Toronto, un titulo inspirado en una isla de ensueño que todos deberíamos conocer antes de pasar al más allá. Emily Haines y James Shaw estaban cómodos, así que hablaron de paraísos perdidos así como de hurgar en cadáveres para crear monstruos sónicos. Asómate a nuestra revista, escarba tú también que tenemos mucha carnita para ti.

“La experiencia humana se reduce a dos opciones: detenerse a la orilla del barranco o arrojarse desde éste”, así lo sentencia la leyenda John Doe. ¿Recuerdas esa banda punk angelina llamada X? Bueno, pues con el pasar del tiempo John reafirmo sus votos punketos al tiempo que indagaba en sus raíces folkies, creando así un amasijo musical que empaqueta hoy día bajo el nombre de Fables in a foreign land, un disco cuyo contenido aborda con Alejandro González Castillo, a quien el músico le revela: “es que la música folk fue lo primero que escuché siendo niño, discos de diez pulgadas de Cisco Houston y Woody Guthrie. Las canciones de esos tipos hablaban de muerte y demonios, de emborracharse. Muy loco. Eso es lo que escuchábamos los chicos”.

Cuco tiene una nueva obra entre manos: Fantasy gateway. Con ello como pretexto, Karina Castillo anduvo hacia el sello disquero que protege al californiano y lo esquinó para soltarle un puñado de preguntas. “Siento que no me diría nada. Me disfrazaría con un bigote o algo por el estilo para no reconocerme, y quizá sólo me preguntaría qué estoy pensando”, respondió el cantautor cuando Castillo le propuso volver al pasado para charlar consigo mismo. Una charla sabrosa donde lo mismo cupo Bad Bunny que Luis Miguel, las enchiladas poblanas y Molotov.

Con We´ve been going about this all wrong recién estrenado, un trabajo que no fue antecedido por sencillo alguno, Alejandro González Castillo concretó una cita con su autora, Sharon Van Etten. La de Nueva Jersey contó de los discos que escucha en su auto, de la película que obsesionó a su hijo durante la pandemia, y de la cual extraería el título del disco que presume, y también de lo que piensa respecto a la cultura del streaming. “Hice un álbum oscuro, intenso”, reveló la creadora, y tiene razón; por no mencionar que con éste alcanzó un punto creativo donde no hay posibilidades de retorno.

Ampersan lleva rato desarrollando un temario que tiene a sus artífices como promesas. Con su más reciente trabajo, 6 conejo, ofrecen muestras de que lo suyo es comprometerse a fondo sosteniendo un estándar de calidad de cuidado. Ricardo Bravo apunta que Zindu Cano y Kevin García seleccionaron “poemas latinoamericanos con una enorme riqueza que reflejan diversidad cultural, conciencia social e identidad a través de la herencia de la tradición oral de los pueblos originarios”, todo gracias a “textos de Nicolás Guillén, Luis Palés Matos, Miguel León Portilla, Natalio Hernández, Ricardo Yáñez y la sanadora mazateca María Sabina, los cuales fueron transformados en canciones manteniendo su alma autóctona”.

“Sabemos que las canciones no salvarán al mundo; los artistas dicen lo que dicen simplemente porque tienen que hacerlo, a la espera de que su obra produzca algún efecto. Pero sería ingenuo pensar que un tema cambie algo tan grande como una guerra”. Chris Geddes se sincera de esta forma ante Marvin, tomando la voz del combo donde se encarga de los teclados: Belle and Sebastian. “Escucho mucha música que no consideraría pop en el sentido de que probablemente no conecta con una audiencia masiva. Lo que me gusta tiene bajo perfil. Música cinemática con tintes jazzísticos. Algunos dirán que es una onda medio new age”, ahondó el músico mientras rondaba menudencias del nuevo disco del combo donde milita: A bit of previous.

Cuenta Aarón Henríquez sobre su encuentro con Alemán: "Supimos que estábamos en la dirección indicada por el olor a weed que salía de las ventanas y porque vimos a Toy Selectah asomarse cuando llegamos a la puerta de la entrada. Nunca nos enteramos exactamente qué estaba haciendo ahí. Lo saludamos sorprendidos. Dentro de la residencia, Alemán aguardaba la llegada del equipo Marvin para disparar unas fotos y charlar a fondo sobre el potente paso del huracán; de los vientos que provocan sus bravos vocablos, esas rimas de alta jerarquía". Tomamos fotos exclusivas en Homegrown Mafia, además.

En Crimes of the future David Cronenberg “no trata de camuflar su estilo característico, sino que lo celebra abiertamente mediante una exuberancia de corte cyberpunk/noir que no es más que el vehículo a partir del cual se despliega una serie de experimentaciones éticas turbadoras que ponen en crisis al espectador. En un mundo estructurado a partir de la transparencia dicotómica supuesta por las redes sociales y sus relatos pedagógicos, Cronenberg confecciona una narración transgresora y amoral que habla de submundos desplazándose bajo el pulso de la normatividad cotidiana, procreando naturalezas que rompen con paradigmas”. Pluma pesada la de Antonio Quintanar. Se antoja leer el artículo entero, ¿no?

Juan Carlos Hidalgo lleva el nombre de Marvin tatuado en el pecho. Y se desabotona la camisa para mostrarnos que su pulso es invariablemente crítico. Aquí un fragmento de las muchas reflexiones que nos hereda con un artículo sólido como roca: “Nunca como ahora es importante subrayar todo lo que aportan los conceptos de diversidad y libertad, dado que la opinión pública y mediática tiende a asumir el rol de un sabio tribunal y arroja sentencias inapelables. ¿No hacen falta acaso argumentos para polemizar y disentir; o nos conformamos con el ejercicio de la cancelación? ¿Acaso ya no debería existir la crítica; o el fanatismo al estilo talibán seguirá imponiéndose mediante la condena exprés?”.

“Unas horas antes, Comadreja, Mostachón y yo habíamos tomado la salida a Quéretaro desde la Ciudad de México, montados en el Golf negro y polarizado de Mostachón. Sin chelas, sin yeyo, sin ajos, sin drogas. ¿Por qué? Por pendejos, y por la prisa de Mostachón, nuestro jefe en una modesta revista que por entonces Comadreja y yo editábamos”. Eduardo HG se pone gonzo y nos cuenta una aventura de carretera que lo llevó a encontrarse con su destino en medio de la nada, arropado por un desierto helado de esperanza. Nos gusta la crónica salvaje en Marvin. Cerciórate leyéndonos.

Por su lado, Paul Medrano aprovecha la distancia para abordar lo ocurrido con Kim Kardashian y Marilyn Monroe alrededor de un vestido de la última. “Cuando se difundieron las fotos de Kardashian, embutida en la delicada prenda adornada con 6 mil cristales, no pocos consideraron lógico que una de las mujeres más famosas del planeta se caracterizara de otra mujer que, en su momento, también lo fue. Aunque ambas son famosas, no hay punto de comparación”, relata Paul mientras cita a Gilles Lipovetsky. Acércate a leer, toma postura y compartamos posiciones.

"Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es sólo una invención reciente, una figura que no tiene ni dos siglos, un simple pliegue en nuestro saber y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva". La cita pertenece a Michel Foucault, y Arody Rangel la aprovecha para abrir fuego preguntándose quiénes somos y en qué estamos en tránsito de convertirnos. "A nuestra contemporaneidad se la llama posmodernidad, el momento después de la modernidad, época donde sí que se buscaba la Verdad verdadera y se apostaba por la dignidad del hombre, la libertad, la utopía de la democracia y la promesa de un futuro rampante de progreso… Ese futuro es hoy, vivimos la crisis de todos esos ideales", continúa la autora.

“En las rutas de camión que pasan frente al Colonial, los pasajeros voltean hacia el edificio con morbo, con curiosidad y esperando a que suceda algo. La calle Dos Poniente da la salida hacia el norte de la ciudad. El cine se encuentra en el #1108, donde a partir de las diez de la noche comienza la zona de las sexoservidoras trans, que se extiende varias calles iluminadas por las intermitentes de los autos que se detienen por los servicios. De noche el asfalto es una disputa constante para ellas. Contra los otros grupos, contra el gobierno, contra la moral poblana”. Elda Juárez se refiere al cine Colonial, una sala porno a la que se fue a meter para contar toditos los detalles. Vas.

Y hay más en este numero. Carolina Sánchez nos habla de Ensoñación, un cómic de John Marceline, al tiempo que Manon Debaye y Naandeyé García nos dan muestras de su talento a la hora de marcar trazos y platicamos con Carlos McPhail sobre Parque Bicentenario.