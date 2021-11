Nos vas a encontrar por todas partes. En los muros de la CDMX, en los puestos de periódicos y, claro, en las pantallas de tus dispositivos. Con el número 191 de revista Marvin esperamos que se ambiente la despedida de la pandemia; que llegue ya su adiós definitivo. Cerramos así un año difícil en el que, lo sabes, jamás te abandonamos; nunca te faltó la información que, sabemos, prefieres (¡pura cultura pop!), y ni hablar del regreso de nuestra #EsenciaMarvin, o de la solidificación de #FestivalMarvin. Así que seguimos. Dos portadas tenemos esta vez: St. Vincent y Arcane. Dupla poderosa.

Abrimos con Elbow y una charla exclusiva con Gay Garbey, líder del combo inglés que hoy día trae entre manos Flyind dream I, su más reciente álbum; de lo mejor que estos ingleses han hecho, sin duda. Garbey soltó todo en nuestra entrevista, muerte y euforia en el mismo párrafo hay. Casi nada se guardó. Verifícalo mientras atiendes esta belleza:

Izal es una banda española que con diez años de historia ha ido amalgamando un sonido que hoy día alcanza escalas introspectivas; a los compositores españoles suele dárseles bien eso de ponerse épicos a la hora de asomarse a su interior. Mikel Izal es quien responde unas cuantas preguntas para Marvin; “sensaciones a flor de piel”, dice el músico sobre su temario más reciente, y se refiere a esto:

En México, la escena musical independiente crece en todos los sentidos, día a día. Petite Amie es ejemplo de ello. El quinteto pasa del francés al español con soltura y Karina Castillo abordó éste, entre otros temas, en la terraza las oficinas de Marvin. Y bajo el sol, la banda nos cantó incluso algunas canciones. Petite Amie anda estrenando disco de título homónimo. Nos raya, la verdad.

Por su parte, Aldo Mejía se dio un encerrón con Haley Fohr, la voz detrás de Circuit Des Yeux. Y bueno, la artista habló de depresión y creación, de la manera en que un duelo mutó en una explosión de luz. Entonces nació una canción, y luego otra, y después una más… así hasta caer enferma y acabar un álbum de nombre enigmático: -io. Una chulada.

Jim James, en su carril, antes de dar un concierto en Seattle, se pegó a su laptop para platicar largo y tendido con Alejandro González Castillo. El líder de My Morning Jacket soltó menudencias de lo último que ha hecho con su banda a nivel discográfico y aprovechó para ligar el tema con otros que le obsesionan: el amor, la reverberación, los colores, las redes sociales. Se rascaba su barba rubia al hablar, diciendo que tanto a él como a sus amigos les urge regresar a México.

Annie Clark es conocida como St. Vincent. Y no hay mucho más qué decir al respecto, ¿o sí? Pues sí, porque la de Daddy´s home recién escribió una suerte de documental desquiciante en donde actúa como protagonista, complicándonos la comprensión de en cuál punto arranca el delirio y termina la realidad. El título de la obra: The nowhere inn. Platicamos con ella; el cable iba de CDMX a Boston. Y nos contó que ha estado cerca de llorar frente a un fan, por ejemplo; y también que lo de la actuación jamás imaginó concretarlo. Dato importante: se tocó el tema de “sexo, drogas y rock and roll”, por si eres de la escuela clásica. No te pierdas la entrevista, ándale, jálate por nuestra revista. Ya.

Arcane es un fenómeno total. Hablamos de una historia que parte del universo de League of Legends, aunque tiene sus propias reglas, su propio sistema solar. Fans de todo el mundo están mordiéndose las uñas ante el estreno de una serie que ha sido llamada para cambiar el mundo del entretenimiento a nivel global. Marvin lo sabe, por eso lo celebra. Estos personajes virtuales comparten portada con nuestra querida St. Vincent; vaya dupla, ¿verdad? Ya lo habíamos pensado.

Enrique Blanc viajó a Medellín y Nueva York, desde allá palpó el ambiente que se vive en medio de esta resaca pandémica. Nos envió algunas postales textuales que agradecemos y, claro, proyectamos. Algo similar a lo firmado por Sergio Alejandro Amira y Carlos Guetta; el primero desde Santiago (Chile) y el otro desde Los Ángeles (ambos convocados por nuestro querido Juan Carlos Hidalgo). Dos formas de recapacitar sobre el trote de nuestros días desde la mira de cronistas de ojo filudo, a quienes admiramos y respetamos. En estos tres textos hay mucha música de por medio, aquí apenas un ejemplo:

Continuando con los textos de cuidado intensivo, Paul Medrano reflexiona respecto al reguetón, aproximándose a él desde un puesto de hot-dogs, pensando lo mismo en Daddy Yankee que en El General y Residente. Paralelamente, Carlos A. Ramírez explora los alcances de la serie de moda, El juego del calamar. Desde Canadá, Ramírez habla de carne depredada color pastel y de cuánto una línea argumentativa puede ceder ante un buen fajo de dólares.

Juan Nicolás Becerra se entrevista con José Adiak Montoya para ahondar respecto a la migración y la esperanza, la orfandad y la memoria; la base de la charla: el libro El país de las calles sin nombre. En su área, la narrativa dibujada, Óscar G. Hernández recuerda La tempestad, de Camilo Cadena; “una pieza que cuando los llamados historiadores de Arte hagan revisiones, sin duda abordarán”. Tras Óscar, llegan nuestros artistas invitados: Poni Alta y Vitro Hache, quienes nos acercan sus trazos para maravillarnos ante su talento. Gracias por su aportación, amigos.

Así nuestra Marvin 191. Con algo de instalación (Andrea Bores), cine (Ambulante) y festivales (Corona Capital), entre muchas cosas más. Corre por ella, elige el formato de tu preferencia porque, no lo dudes, nos vas a encontrar por todas partes.