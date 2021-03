Paul Bettany es de los personajes más queridos por los fanáticos de las películas de Marvel; desde antes de hacer su aparición como Vision en Avengers: Age Of Ultron el actor ya era querido por ser la voz de Jarvis y ahora el actor hablo sobre su futuro en las películas.

Vision, siendo uno de los vengadores más poderosos del UCM por ser un androide súper inteligente, hecho de vibranium y con una gema del infinito en su frente lo hace un gran elemento, sin embargo el personaje ha sido más como un héroe secundario y el interés romántico de Wanda.

Fue hasta Avengers: Infinity War que Vision fue una pieza clave para la historia; ya que el era lo único que se interponía entre que Thanos pudiera o no lograr su objetivo, siendo asesinado. Pero, con el final de WandaVision y con White Vision recuperando sus recuerdos el personaje sigue por ahí, por lo que podríamos seguir viéndolo en alguna historia de Marvel.

En una entrevista con Esquire Paul Bettany dijo lo siguiente: “Quiero decir, ese es el punto, ¿verdad? Nunca he perdido a un ser querido. No sé qué es el dolor porque nunca he tenido un ser querido que perder. Hay tanto de lo que hablar con él porque ha pasado diez minutos aquí o diez minutos allá, en las películas. Ahora estamos empezando a explorar algunas cosas.”

Sobre su rodaje en el último episodio de WandaVision opino esto: “Estaba súper intimidado por mí mismo. Luego Adam Lytle, mi doble de acción, interpretaría a Vision. Y aprendió todo el diálogo y para ambas partes, fue brillante. Abordaríamos la escena así. Y luego, al día siguiente él lo haría. Y entonces yo sería Vision. Y luego yo sería Vision. E interpretamos la escena así.”

Crédito foto de portada: Marvel Studios