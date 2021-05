La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel está por iniciar y el estudio ya compartió las fechas de estreno de las películas que la conformarán.

El anuncio se realizó a través de un emotivo videoclip en el que en un inicio Marvel celebra todos sus filmes haciendo un repaso del camino que han recorrido para llegar hasta este punto. Ya para el final del clip se anuncian los estrenos y se presentan algunas sorpresas más.

Los primeros proyectos en ser mencionados son Black widow y Shang-Chi and the legend of the ten rings, de los que ya previamente se había anunciado su fecha de estreno. A partir de ahí, se viene lo bueno… ya que los estudios muestran las primeras imágenes de Eternals, la nueva película de la reciente ganadora del Oscar, Chloé Zhao.

Spider-Man: No way home, Thor: Love and thunder, Doctor Strange in the multiverse of madness, Black panther: Wakanda forever y Ant-Man and the wasp: Quantumania son algunos de las otras películas programadas para formar parte de la Fase 4 del MCU.

Checa a continuación todas las fechas de estreno:

Black widow – Julio 9, 2021

Shang-Chi and the legend of the ten rings – Septiembre 3, 2021

Eternals – Noviembre 5, 2021

Spider-Man: No way home – Diciembre 17, 2021

Doctor Strange in the multiverse of madness – Marzo 25, 2022

Thor: Love and thunder – Mayo 6, 2022

Black panther: Wakanda forever – Julio 8, 2022

The marvels – Noviembre 11, 2022

Ant-Man and the wasp: Quantumania – Febrero 17, 2023

Guardians of the galaxy: Vol. 3 – Mayo 6, 2023

Fantastic four – Por anunciar

Foto de portada vía YouTube.