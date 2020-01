Un nuevo reporte indica que desde Marvel Studios, una nueva serie basada en el cómic, Secret Invasions podría estar en desarrollo.

Desde que los skrulls se incluyeron en el MCU con la primera entrega de Capitana Marvel, los fanáticos de Marvel han especulado respecto al rol que tendrán estos personajes dentro del MCU. Sobre todo con la posible llegada de la adaptación de Secret Invasion.

Hasta ahora, la compañía responsable del MCU no ha dado declaración alguna respecto a la raza alienígena y como recordarás, tanto Capitana Marvel como Spider-Man: Far From Home, establecieron que serían aliados de los superhéroes que habitan la Tierra. Sin embargo, este nuevo rumor podría cambiar todo.

De acuerdo a un rumor de Bleeding Cool, la rama de Marvel Studios que se encarga de las series, ha dado luz verde al desarrollo de dos nuevas. La primera serie sería protagonizado por un superhéroe que ya vimos dentro de las películas cuya identidad sigue siendo un misterio hasta ahora. En cuanto a la segunda, esta sería una serie basada en Secret Invasion, el comic creado por Brian Bendis y Leinil Francis Yu.

Según este rumor, la serie vincularía a la segunda parte de Capitana Marvel, algo no suena para nada raro, ya que ella fue quién introdujo a estos alienígenas al MCU y que como vimos en Far From Home, estos estarían involucrados en la creación de SWORD. Una entidad muy parecida a S.H.I.E.L.D. pero que se dedica a tratar temas espaciales y que será introducido en WandaVision, otra serie del MCU que será escrita por la guionista de Capitana Marvel 2.

Por supuesto, todo esto es un rumor y debemos tratarlo como tal hasta que Marvel nos lo confirme.