El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que los fans no tendrán que esperar mucho para ver en Disney+ a un superhéroe del Sudeste Asiático.

Feige estuvo hablando en una conferencia de prensa por el lanzamiento de la plataforma de streaming en Singapur y durante un segmento de Q&A el productor de cine fue cuestionado sobre los ya era momento de la creación de un superhéroe originario del Sudeste Asiático, esto luego de que Disney está por lanzar dos proyectos inspirados en esa cultura.

“Creo que sí y no tendrás que esperar mucho tiempo por ello”, respondió Kevin Feige. “Hemos anunciado una serie de programas y tenemos más en proceso.”

Y en alusión a una respuesta anterior que dio, Feige agregó: “Como dije, el mundo fuera de tu ventana, sin importar donde estés, es lo que representará el mundo de Marvel.”

Kevin Feige no dio más detalles sobre esta posibilidad de un superhéroe del Sudeste Asiático. Sin embargo, la fase 4 de Marvel sí incluye su primera película de superhéroes liderada por Asia, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings.

Esta película terminó sus filmaciones apenas en octubre del año pasado y tiene programado su estreno para julio de 2021. Simu Liu interpreta a Shang Chi y el elenco también incluirá a Awkwafina, Tony Leung, Ronny Chieng y Michelle Yeoh.

Foto de portada tomada del Facebook de Marvel Studios.