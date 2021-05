El aclamado director Martin Scorsese ha confirmado que la aparición que su mamá Catherine tuvo en el filme Goodfellas fue prácticamente improvisada.

De acuerdo a Entertainment Weekly, durante la reciente edición virtual del Festival de Cine TCM, Scorsese estuvo hablando sobre la historia detrás de la icónica escena en la que su mamá aparece junto con Joe Pesci, Robert De Niro y Ray Liotta, con Pesci interpretando el papel del hijo de Catherine.

“Cuando la gente habla de improvisación, esto realmente fue improvisación”, dijo Martin Scorsese. “Una vez que empezamos a filmar, ella se dio cuenta de algo y empezó a hablar. Joe le respondió, Bob [De Niro] hizo lo que hizo, Ray hizo lo que hizo, yo tenía dos cámaras, estamos en una pequeña cada en Queens y creo que la única línea escrita era sobre una pintura que ella hizo.”

La madre de Scorsese apareció en varias de las películas del director, entre ellas Mean streets, Casino, Taxi driver y la ya antes mencionada, Goodfellas, sobre la que Martin comentó: “La clave es, en última instancia, la calidez entre todos ellos y particularmente mi madre interpretando a su madre; puede que sea un asesino psicópata, pero sigue siendo su hijo.”

Actualmente, Martin Scorsese se encuentra filmado Killers of the flower moon, película que será protagonizada por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Además de que con DiCaprio también tiene en puerta una película biográfica de Theodore Roosevelt y una serie de televisión titulada The devil in the white city.

Foto de portada tomada del Facebook del director.