Martin Freeman ha revelado en una entrevista que el método de actuación de su colega, Jim Carrey, en la película Man on the moon fue “auto engrandecimiento, egoísta y narcisista”.

Desde hace años se sabe que los métodos de Jim no son del todo comunes, a pesar de ser uno de los grandes referentes de la comedia actual y una que otra película clásica el actor ha tenido momentos complicados en cuanto a su actuación; volviéndose incluso algo aterrador.

Según se ha reportado, el comportamiento de Carrey en el set de grabación de la película de 1999 Man on the moon no fue el mejor, haciéndolo una persona un tanto nefasta. Para sorpresa de muchos, el actor Martin Freeman tuvo una charla con el podcast Off menu, donde confirma lo dicho por otros.

“Tienes que mantenerte conectado a la realidad y eso no quiere decir que no te pierdas entre la acción y el corte, pero el resto es una tontería absolutamente pretenciosa. No es una actitud profesional. Haz el trabajo, hombre, joder, haz tu trabajo “, comentó el actor.

Hace tiempo ya se había abordado este tema sobre Jim Carrey, incluso hay un documental en Netflix llamado Jim & andy: the great beyond; donde Jim estuvo haciéndose pasar durante cuatro meses como el comediante Andy Kaufman para esta película.

Crédito foto de portada: NBC