Martin Birch, responsable del sonido de varios discos de Iron Maiden, Black Sabbath y Deep Purple, falleció este domingo 9 de agosto, a sus 71 años.

El legendario productor de rock Martin Birch, conocido por estar detrás de la mayor parte de la discografía de Iron Maiden y Deep Purple, murió este fin de semana. La noticia ha conmovido a la mayoría de los músicos de heavy metal, quienes han expresado sus condolencias a través de redes. Uno de ellos, fue David Coverdale de Whitesnake, quien tuiteó:

Por su parte, Geezer Butler de Black Sabbath dijo:

A los comentarios en Twitter se sumó Wendy Dio:

Martin Birch también trabajó a lo largo de su carrera con bandas como Fleetwood Mac, Rainbow, Whitesnake, Blue Öyster Cult, Whisbone Ash, Peter Green, Jeff Beck, Facres, Gary Moore, Michael Schenker Group y Jon Lord entre otros.

Antes de su muerte, el británico confesó que su trabajo era simple, dejando ver la sencillez que poseía.

“No me considero un súper técnico. Lo que hago es para mí bastante simple, el estar acostumbrado a las bandas con las que he trabajado me ayuda a saber instantáneamente lo que quieren, o incluso lo que pueden lograr, ¡O tal vez las bandas confían en mí durante largos períodos de tiempo solo porque creen que soy una persona agradable! “