Martha Mega: Una ‘Pinche intensa’ que critica a la sociedad

Ella misma se anuncia como poeta, aunque acá la presentamos como cantautora. Se trata de Martha Mega, quien con temas como “Oye morra” o “La sentencia” se ha abierto caminos retratando no sólo las temáticas que buscan eco en la sociedad actual, sino apelando a perfiles sonoros que desconocen límites.
Así, mientras “La sentencia” se presenta como un corrido “antibélico”, “Oye morra” se percibe como una cumbia con mensaje feminista. Ambos tracks forman parte del EP debut de Martha Mega, titulado Pinche intensa. El trabajo, según la mismo autora, buscar operar como “crítica social disfrazado de rolas de ardida”.
Sobre el entorno que la inspira, Martha Mega comenta: “Me gusta pensar que mi ciudad, la ciudad monstruo, así como tiene cuatrocientas cabezas que te pueden morder a la vuelta de la esquina, también te está cantando su propia canción. Tenía ganas de que el disco fuera así de ecléctico para retratar la sensación de estar transitando la ciudad a través de sus sonidos”.
*El lanzamiento de Pinche intensa estará acompañado de una presentación en el Multiforo 246 de la CDMX y se habla de que se alista una propuesta escénica que combina música, poesía y danza. El evento es de entrada libre, previo registro.
