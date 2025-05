Mark Pritchard y Thom Yorke nos ponen a flotar con “The spirit”

A Thom Yorke todos lo conocemos, estamos al tanto de sus alcances. Sin embargo no muchos saben de Mark Pritchard, el músico y productor de música electrónica con quien el primero de ha aliado para darle vida a Tall tales, el álbum que la pareja firma en conjunto y del cual se desprende “The spirit”.

Tall tales, además de un disco, es una película de la que ya se han dado a conocer tres avances en formato de video musical: “Back in the game“, “This conversation is missing your voice” y “Gangsters”. Así, ahora llega “The spirit”, un track que cuenta con un compañante de corte visual cortesía de Jonathan Zawada.

Como se dijo, de Yorke queda poco por ahondar. Sin embargo es importante apuntar que Pritchard (Reload, Link, Global Communication) ya había trabajado con el líder Radiohead para remezclar “Bloom”, labor que también ha desempeñado para Aphex Twin, Depeche Mode, PJ Harvey o Slowdive.

Goza “The spirit”:

