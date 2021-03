Epica es una banda que se ha ganado su sitio en el panteón metalero con base en el trabajo, el desarrollo de un estilo propio y una interesante disciplina que tiene en Mark Jansen un motor. Centrado, analítico y profesional, así suena en la conversación que tuvimos en exclusiva con él. Y es que, por ejemplo, explica de manera muy determinada y concreta por qué le gusta trabajar con un productor y qué tan difícil es permitir la opinión de alguien más.

TXT:: Luis Jasso

“Para hacer Omega rentamos una casa por algunos días, nos mudamos ahí y trabajamos desde la mañana hasta muy entrada la noche; hacíamos equipos de trabajo, entonces teníamos a cuatro grupos trabajando al mismo tiempo en distintas canciones, algo muy productivo, con la presencia de nuestro productor, Joost van den Broek, el séptimo miembro de la banda, pues nos lleva al límite. Yo creo que justo todo eso es lo que hace que nos escuchemos más maduros y frescos”, comenta Jansen.

Sobre la idea de permitir la opinión de alguien más, el músico explica que “en realidad no es difícil, es sólo tomar la decisión de hacerlo. Cuando los músicos somos más jóvenes solemos ser tercos y difícilmente aceptamos consejos de alguien más o nos dejamos orientar; al crecer aprendes que escuchar a alguien te lleva a sonar mejor. Digamos que llegas a un punto en el que el ego no es tan grande, y eso es básico al final del día, porque lo importante debería ser siempre el resultado final del álbum y no el ego de alguien”.

Otra figura importante en el proyecto es el manager. Y su labor es respetada igualmente, aunque sus ideas no siempre queden del todo claras para el músico, como la decisión tomada esta vez de sacar versiones acústicas: “Esa fue una idea del manager. Parte de su trabajo es crear una línea de tiempo y ver en qué momento queda mejor cada cosa. Siento que estos temas acústicos quedan bien en el contexto del disco, aunque pueden confundir a la gente. Finalmente se trata de bonus tracks, así que no estoy tan seguro de que haya sido buena idea sacarlos ahora porque se podría pensar que nos volvimos folky cuando no es así. La versión acústica de“Abyss of time”, por ejemplo, debe verse como parte de un total, al lado de otras tres versiones acústicas que saldrán eventualmente”.

Mark tiene claro que es falsa la aseveración de que nadie experimenta en cabeza ajena. Al preguntarle sobre la estabilidad de la alineación de Epica, con muy pocos cambios en 18 años, su respuesta viene del pragmatismo y la observación: “Al empezar tratábamos de analizar por qué algunas bandas se separaban y otras no. Metallica, por ejemplo: la razón por la cual sigue es porque si bien ha tenido sus problemas, los músicos los han hablado. La clave es ser lo más honesto posible y si algo de tus compañeros no te gusta, decirlo de frente en lugar de dejar que eso crezca y se convierta en un cáncer imposible de tratar”.

Finalmente, Jansen se asume como una persona tímida a la que no le molesta compartir e, incluso, ceder el brillo de los reflectores con Simone Simons: “No me molesta en absoluto que ella se lleve la atención, es una mujer hermosa que se merece todo lo que recibe y, además, desde niño he sido un tipo tímido, así que me siento bien de estar un poco a la sombra. En cuanto a la música, cuando definimos lo vocal casi siempre resulta muy obvio qué le queda mejor a ella y a mí. Normalmente me ajusto a lo más extremo y pesado, aunque de pronto experimentamos un poco”.

Omega está disponible desde el 26 de febrero vía Nuclear Blast. 70 minutos de música repartidos en 12 canciones que van desde una intro de minuto y medio hasta una épica de más de 13. Según Mark, Epica ha invertido mucho dinero en el diseño de un nuevo escenario y, cuando la pandemia lo permita, el grupo estará listo para regresar al escenario.