Las buenas noticias para los fans de Blink-182 no para de llegar. Ahora, Mark Hoppus ha confirmado que pronto lanzará su libro de memorias.

Durante una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Hoppus reveló que ya se encuentra trabajando en un proyecto que narrará su historia con Blink-182 y su batalla contra el cáncer. Según señaló el músico, este libro comenzó a escribirlo a inicios de este año y actualmente se encuentra “cerrando el trato”.

“Todavía no estoy tan metido en eso, pero estoy escribiendo un libro sobre mi vida y experiencia en Blink y lo que he pasado durante el último año más o menos. Estamos finalizando el trato y estoy muy contento con la forma en que se está construyendo. Estoy emocionado de contar mi historia”, dijo Mark Hoppus sobre el proyecto que también describió como una combinación de una memoria musical y un viaje médico.

Asimismo, durante la charla Mark Hoppus habló sobre cómo accidentalmente reveló su batalla contra el linfoma con una fotografía en Instagram que originalmente iba destinada para su lista de mejores amigos. En ese momento, el integrante de Blink-182 aún no se sentía listo para compartir con el mundo su estado de salud.

“Durante mucho tiempo no dije nada sobre estar enfermo porque estaba muy asustado y abrumado por todo el asunto. Mi mundo se volvió muy, muy pequeño. Me cerré y sólo mi familia y mis amigos más queridos estaban en mi vida. Estaba en la silla del hospital para mi tercera sesión de quimioterapia cuando lo publiqué accidentalmente en Instagram. Recuerdo mirarlo y la gente comenzó a llamar, como mi publicista, gerente y amigos. De repente, fue como, oh, maldita sea, realmente lo arruiné”, explicó.

Recuerda que Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge regresarán a nuestro país en marzo de 2023. Los boletos se pondrán a la venta durante los próximos días.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

