Sin duda alguna, hoy es un día de celebración y es que el frontman de Blink-182, Mark Hoppus, ha anunciado que está libre de cáncer.

Luego de intensos meses luchando contra un linfoma, esta tarde Hoppus utilizó sus redes sociales para compartirnos la grandiosa noticia de que oficialmente ha vencido la enfermedad y se encuentra en muy buen estado. “Acabo de ver a mi oncólogo y ¡estoy libre de cáncer!”, escribió.

“Gracias a Dios, al universo, amigos, familia y a todos los que me enviaron apoyo, amabilidad y amor. Aún tengo que checarme cada seis meses y me tomará hasta fin de año poder volver a la normalidad, pero hoy es un día maravilloso y me siento muy bendecido”, agregó Mark Hoppus.

Fue en julio de este año, cuando el bajista de Blink-182 confirmó que padecía cáncer del sistema linfático en etapa cuatro. Desde entonces, Hoppus trató de mantener a sus fans actualizados respecto a su estado de salud y todo el proceso que atravesó con las quimioterapias.

“El cáncer no está relacionado con los huesos, está relacionado con la sangre. Mi sangre está tratando de matarme. En la primera quimioterapia me sentí como un zombi que cayó sobre una cerca eléctrica y recibió una descarga. En la segunda ronda, me sentí muy débil y cansado. Realmente como la peor gripe de la historia. En la tercera, comencé a tener náuseas. Estamos venciendo a este cáncer. Es sólo cuestión de tiempo”, comentó Mark hace un par de meses.

Esperamos poco a poco Mark Hoppus termine de recuperarse y le mandamos siempre nuestras mejores vibras.

Foto de portada tomada del Facebook de Blink-182.