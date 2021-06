Mark Hoppus, integrante de Blink-182, ha revelado en Instagram que padece cáncer y se encuentra en tratamiento.

En un inicio, el músico publicó una fotografía en la que se le ve sentado en lo que parece ser un hospital y rodeado de equipo médico. Mientras que en la descripción, Hoppus escribió: “Sí, hola. Un tratamiento de cáncer, por favor.”

Dicha publicación fue eliminada. Sin embargo, algunos fans lograron tomarle captura y de inmediato la noticia corrió por todo internet, primero quedándose sólo en suposiciones, hasta que finalmente con una Instagram Story Mark Hoppus confirmó su enfermedad.

“Por los últimos tres meses he estado sometido a quimioterapias por cáncer. Tengo cáncer. Esto apesta y estoy asustado, y al mismo tiempo me siento bendecido con doctores increíbles y familia y amigos que me están ayudando a superar esto”, escribió el vocalista y bajista de Blink-182.

Y agregó: “Todavía tengo meses de tratamiento por venir pero estoy tratando de mantenerme esperanzado y positivo. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Les mando amor a todos.”

Desde el anuncio, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para Mark Hoppus. “Estaba pensando en que recientemente @MarkHoppus de mi banda favorita @Blink182 había estado callado aquí y justo acabo de ver en su Instagram que está luchando contra el cáncer. Ésta de verdad es una muy mala noticia. Mantente fuerte Mark y espero verte pronto de nuevo en el escenario”, escribió un fan en Twitter.

Esperamos se recupere pronto y le mandamos todas nuestras mejores vibras.

Foto de portada tomada del Instagram del músico.