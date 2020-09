A casi 40 años de la muerte de John Lennon, Mark Chapman, quien lo asesinó, finalmente se ha disculpado con la viuda del ex Beatle, Yoko Ono.

Apenas el pasado 19 de agosto se le negó la libertad condicional a Chapman en una audiencia en Nueva York, según lo confirmó la prensa. Y fue durante este evento que Mark dijo que se merecía la pena de muerte por su espantoso crimen y reveló que mató a Lennon por “gloria”.

Y frente a la junta de libertad condicional en el Centro Correccional Wende de Nueva York, comentó:

Sólo quiero reiterar que estoy muy arrepentido por mi crimen. No tengo excusas. Esto fue por mi propia gloria. Creo que es el peor crimen que puede haber es el de hacerle algo a alguien que es inocente. Él era extremadamente famoso. Yo no lo maté por su carácter o por el tipo de hombre que era. Era un hombre de familia. Era un icono. Era alguien que hablaba de cosas de las que ahora podemos hablar y es genial.

Y posteriormente procedió a hacer una disculpa a la viuda de John Lennon, Yoko Ono:

Finalmente Mark Chapman continuó diciendo que él merecía la pena de muerte, a pesar de que ésta fue abolida en 2007:

Cuando tramas el asesinato de alguien sabiendo que está mal y lo haces por ti mismo, en mi opinión, esa es una pena de muerte. Algunas personas no están de acuerdo conmigo pero ahora todos tienen una segunda oportunidad. Yo no me merezco nada. Si la ley y ustedes eligen dejarme aquí por el resto de mi vida, no tengo ninguna queja.