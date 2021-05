Marina anunció en redes sociales que el próximo mes lanzará dos nuevas canciones y ya compartió un pequeño adelanto de una de ellas.

El día de ayer (11 de mayo) la cantante tomó su cuenta de Twitter para publicar un muy corto clip en el que se le ve dentro del estudio reproduciendo un adelanto de lo que suena como un nuevo stomper inspirado en el glam rock.

“What’s your purpose?/ Why were you put on Earth?/ You could be lost/ But you belong to the world”, se le escucha cantar en el video de tan sólo siete segundos de duración. Mientras que en la descripción escribió “ancient dreams in a modern land”, insinuando que se puede tratar del tema encargado de darle título a su próximo álbum.

Además de que en otro tuit, Marina confirmó que dos nuevos sencillos serán liberados el próximo mes. Sin embrago, no detalló sobre títulos o una fecha específica de lanzamiento.

Marina está por lanzar su quinto material discográfico titulado Ancient dreams in a modern land, del cual ella co-produjo seis de las diez canciones que lo integran. Para éste disco, la cantante contó con el apoyo del cantautor/productor James Flanigan y de la productora nominada al Grammy, Jennifer Decilveo.

El estreno de Ancient dreams in a modern land está programado para el próximo 11 de junio y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.