Ya por fin mañana podremos escuchar el nuevo material discográfico de Marilyn Manson. Y previo a su lanzamiento, el cantante liberó un último sencillo titulado “Don’t Chase The Dead”.

Este es el segundo adelanto que Manson nos presenta del que será su onceavo material discográfico y que llevará por título We Are Chaos. Previamente ya también había compartido la canción que le da nombre al disco.

Te dejamos a continuación “Don’t Chase The Dead”:

Hace unos meses, cuando Marilyn Manson dio el anuncio oficial de este nuevo álbum, reveló que el disco fue completamente grabado sin que nadie lo escuchará hasta que fue terminado. Y comentó:

Definitivamente hay un lado A y un lado B en el sentido tradicional. Pero al igual que un LP, es un círculo plano y le corresponde al oyente poner la última pieza del rompecabezas en la imagen de las canciones.

Y recientemente, durante una entrevista, al ser cuestionado sobre el concepto de la doble cara del disco, Manson explicó:

Justo como en una película o en una obra, hay tres actos. Y fuimos muy particulares sobre cómo reconstruimos todo, pero no fue difícil. No hubo canciones extra que dejamos.

Aún estas a tiempo de pre-ordenar el nuevo disco de Marilyn Manson en este enlace. Y “Don’t Chase The Dead” ya puedes encontrarla en todas las plataformas digitales.

Tracklist:

1. Red Black And Blue

2. We Are Chaos

3. Don’t Chase The Dead

4. Paint You With My Love

5. Half-Way & One Step Forward

6. Infinite Darkness

7. Perfume

8. Keep My Head Together

9. Solve Coagula

10. Broken Needle

Foto de portada tomada del Instagram de Marilyn Manson.