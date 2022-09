Por increíble que parezca, el icono del pop y R&B Mariah Carey tiene un disco de grunge. Si bien este material se trataba de una joya perdida, recientemente la cantante confirmó que por fin lo ha recuperado y probablemente llegue pronto a las plataformas de streaming.

La existencia de esta colección de canciones se dio a conocer por primera vez en el libro de memorias de la artista, The meaning of Mariah Carey, lanzado en 2020. Según se reveló, este trabajo grunge fue grabado durante las sesiones de su disco Daydream, en 1995, con su amiga y ex roomie Clarissa Dane encargándose de re-grabar la voz de Carey y algunos coros (sin acreditación).

Titulado Something’s ugly daughter, el álbum fue publicado bajo el seudónimo Chick. Más de dos décadas después de su lanzamiento, la misma Mariah Carey lo describió como un material discográfico “irreverente, crudo y urgente” que nació de la ira que experimentó cuando su primer matrimonio con Tommy Mottle comenzó a desmoronarse.

Si bien el elepé pasó desapercibido durante mucho tiempo, tras hacerse viral su existencia, las pocas personas que en aquel entonces le dieron el beneficio de la duda a la música de Chick comenzaron a vender sus copias con precios que iban de los 50 a los 500 dólares. Incluso, actualmente conseguir Something’s ugly daughter en formato CD en Discogs llega a costar hasta 871 dólares.

La buena nueva es que en poco tiempo no tendremos que pagar precios exuberantes para escuchar este material, ya que tal y como lo prometió Mariah Carey en 2020, se han recuperado las grabaciones originales y pronto se pondrán en streaming. Además, existe la posibilidad que Chick lance material fresco.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.

