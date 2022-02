El 2021 ha sido, sin duda alguna, uno de los más brillantes para la música en España, dada la alta calidad y extrema diversidad de los álbumes que se editaron. Se trató de un año dorado que se reflejó en la lista de los 15 finalistas para el Premio Ruido 2021.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Hay que recordar que se trata de una iniciativa que comenzó en 2016 y que entrega un premio anual en una única categoría. Además, fue creado por los Periodistas Asociados de Música, y son sus miembros quienes llevan a cabo la selección; reivindicando también la importancia del gremio.

Desde su fundación desearon tomar el aliento del Merury Prize británico y privilegiar la calidad por encima del éxito de ventas.

Es así como el premio para el mejor álbum del 2021 (dado a conocer el 5 de febrero) fue designado a Clamor (Fina Estampa), una obra delicada y etérea realizada por Maria Arnal i Marcel Bagès, y en la que el pop electrónico de vanguardia se encuentra con una exploración profunda de expresiones musicales mediterráneas y españolas.

Todo un arsenal de teclados y sintetizadores (manipulados por Marcel) sirve de basamento para un tratamiento vocal que conoce de lo experimental, pero que también se apoya en la exquisita voz de Maria. Ellos respetan e investigan al pasado cultural que involucra a Cataluña con el Mar Mediterráneo y lo procesan para concebir una música sumamente actual que resulta tan arriesgada como conmovedora.

La lista de los 15 finalistas del Premio Ruido 2021 es la siguiente:

Tiene que haber algo más, de Alizzz

Embruxo, de Baiuca

La Contraçeña, de Califato ¾

El Madrileño, de C.Tangana

Hilo Negro, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Hambre, de Kiko Veneno

KOKOSHCA, de Kokoshca

MKMK, de Maika Makovski

Clamor, de María Arnal i Marcel Bagès

The River and the Stone, de Morgan

Sur en el Valle, de Quique González

El Largo Mañana, de Rufus T. Firefly

Aurora y Enrique, de Soleá Morente

Cable a Tierra, de Vetusta Morla

PUTA, de Zahara

