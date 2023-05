Margot Robbie cuenta la historia detrás de la escena de los pies sucios de ‘Once upon a time in Hollywood’

Si algo ha caracterizado la filmografía de Quentin Tarantino, son las escenas en las que los pies son el foco principal. Sin embargo, la imagen se debe ver lo más natural posible, razón por la cual aparentemente le pidió a Margot Robbie que no se lavara los pies mientras grababan Once upon a time in Hollywood.

En esta película, Robbie interpreta una versión ficticia de la icónica actriz Sharon Tate cuando su carrera apenas estaba despegando, por la época de The wrecking crew. En una escena, el personaje de Margot entra a una sala de cine para ver su propia película, donde se quita las botas y muestra sus pies que están terriblemente sucios.

Hablando de esto, en una entrevista con Vogue, Margot Robbie reveló que aunque el quitarse las botas siempre estuvo en el guión, los pies sucios fueron una decisión espontánea de Quentin Tarantino. “Mis pies estaban sucios porque yo había estado caminando por el set”, dijo.

“Se quedaron sucios para la escena de la película porque Quentin dijo ‘no lo hagas. No los limpies’. Alguien entró corriendo para hacerlo, y él dijo ‘no, es real. Déjalos así”, agregó Margot Robbie.

Este año, Margot Robbie regresará a la pantalla grande para interpretar a Barbie en una nueva película de Greta Gerwig. Aunque ahora con los pies limpios.