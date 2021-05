Margot Robbie, actriz que interpreta actualmente a Harley Quinn en el DCEU ha dejado ver que tan interesada está por querer introducir al personaje de Poison Ivy a la pantalla grande.

Dentro del mundo de los comics una de las relaciones más famosas en los últimos meses es la de Poison y Harley, desde que se cruzaron siempre existió una gran química entre ellas y aunque el mismo estudio quiso negarlo era algo notorio; por lo que en el número 8 de Injustice: year zero llevaron su relación al máximo casándose entre ellas.

En la pantalla grande este elemento no está presente en la historia de Harley, pero Margot Robbie quiere a Poison Ivy dentro de estas producciones. Se supone que en la segunda entrega de Birds of prey tendríamos esta introducción, pero no hay nada confirmado.

Recientemente Margot tuvo una entrevista con Den of geek, donde reitero una vez más su emoción por querer a este personaje interactuando con el suyo en la pantalla grande y además, dejo en claro que realmente ha insistido con el tema a los productores de Warner Bros:

“Confía en mí, yo les muerdo las orejas con ese tema todo el tiempo. Ellos deben estar aburridos de escuchar sobre el asunto, pero yo estoy de ‘Poison Ivy, Poison Ivy. Vamos, hay que hacerlo’. Estoy muy interesada en ver en pantalla la relación entre Poison y Harley. Así que los seguiré molestando con eso. No te preocupes”.

Crédito foto de portada: Warner Bros.