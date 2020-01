Sólo faltan un par de semanas para que Birds of Prey se estrene. Ahora, Margot Robbie explicó la ausencia de Jared Leto dentro de la cinta con su papel de Joker.

Algo que se tiene claro hasta ahora, gracias a los tráiler y todo lo que hemos visto referente a Birds of Prey. Es que esta nueva cinta de DC nos contará lo que pasó con Harley Quinn después de su rompimiento con el Joker de Jared Leto, aunque a este último no lo hemos visto para nada y que ahora, la actriz, Margot Robbie, explicó la ausencia del personaje.

Esta película dirigida por Cathy Yan justificará la ausencia del payaso que aterroriza a Ciudad Gótica con la ruptura amorosa. Aunque es imposible no preguntarnos el porqué no aparecerá en esta película.

Esto no quiere decir que vayamos a extrañar al Joker de Leto y que nos duele en el alma que este no vaya a aparecer en esta cinta. Simplemente la duda a surgido y es bastante curioso que no esté incluído, cuando hasta se habló de una nueva cinta basada en Harley y Joker en medio de la producción de Birds of Prey.

Fue durante una entrevista durante un evento sobre el estreno de la nueva cinta de DC y Warner que se le preguntó a Robbie sobre la ausencia del Joker en esta cinta. Según Comicbook, la actriz que también es productora de la cinta fue muy directa y respondió lo siguiente:

“Iba a ser una historia completa de Harley y Joker o Joker tenía que estar fuera de escena”,advirtió Robbie. “Tenía muchas ganas de ver a Harley en una pandilla de chicas y sentí que había una gran brecha en el mercado para una película de acción con una pandilla de chicas. Sentía que nadie estaba haciendo eso y no podía entender por qué, especialmente una película de cómic”.

Hasta ahora se desconoce si Jared Leto regresará como el Joker en algún punto, aunque ahora, con el distanciamiento que se ha presentado entre proyectos con el personaje, es muy poco probable que lo volvamos a ver a esta versión del payaso.