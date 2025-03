De flecos, gritos e himnos: 10 rolas imperdibles en la marcha emo

Este 15 de marzo, 17 años después de que la Glorieta de los Insurgentes fuera testigo de la pasión juvenil en defensa de una identidad, se organiza un nuevo encuentro para los verdaderos conocedores del tan incomprendido emocore (emotional hardcore). Partiendo del Palacio de Bellas Artes, la cita promete ser un desfile 100% pacífico, repleto de skinny jeans negros, playeras de bandas icónicas y los mismos sentimientos que han acompañado a la escena emo desde hace décadas.

Y si la música es el pretexto para planchar el fleco y desempolvar los Converse, hay que hacerlo bien. Para eso, necesitamos un soundtrack que haga temblar las calles. ¿Qué canciones no pueden faltar?

1. My Chemical Romance / “Welcome to the black parade“

Con una nota de piano y sabremos que el desfile ha comenzado. Iniciar con una de las canciones más icónicas y de la banda más aclamada de la escena no es solo la mejor opción, es la única. Una canción para muchos, un himno para los verdaderos conocedores

2. All Time Low / “Dear Maria, count me in”

Basta que Alex Gaskarth aclare la garganta para que sepamos de qué rola estamos hablando. Sin esta canción, no podríamos decir que el setlist es digno de la escena. Desde los más pop-punk hasta los más metalcore, todos la han cantado de principio a fin.

3. Paramore / “Misery business“

Porque el talento femenino arrasó en la escena. Hayley Williams es prueba de que las mujeres brillan en el género y que su voz sigue marcando generaciones. Con más de 295M de vistas en YouTube, esta canción tiene más que ganado su lugar en la lista y en los corazones de los asistentes.

4. Fall Out Boy / “Sugar, we’re goin down“

Aunque no fueras full emo, seguro FOB sonó cerca de ti, y esta canción te hizo mover la cabeza mientras sentías la letra. Para quienes vivieron la era dorada, el coro: We’re going down, down in an earlier round, es más que una frase: es un estado mental.

5. Pierce The Veil / “King for a day” (feat. Kellin Quinn)

Dos genios en sinergia crearon una de las canciones más icónicas de la era. Un tema que le dio a Pierce The Veil un nuevo giro y los puso en el radar de las nuevas generaciones.

6. Bullet For My Valentine / “Tears don’t fall“

Porque el metalcore y el emo siempre han sido primos cercanos. Aquí empieza la fase de gritos, guitarras pesadas y pura catarsis. Aunque dura casi 5 minutos, se siente efímera cuando te dejas llevar por la voz de Matt Tuck y el instrumental que solo BFMV sabe lograr.

7. Black Veil Brides / “Knives and pens”

¿Qué decir de esta obra maestra? BVB fue un grupo muy criticado por su estética, pero en cuanto comenzaban a sonar, se disipaban todas las dudas: sabían lo que hacían. Los guturales del joven Andy Biersack ya dejaban ver la prometedora carrera que este grupo tenía por delante. Sin mencionar el video de esta canción, que para muchos fue más que una producción: fue una emoción en sí misma.

8. Falling In Reverse / “The drug in me is you“

Para casi cerrar, una de las canciones más icónicas y de una de las bandas más controversiales. Con Ronnie Radke al frente, FIR demostró cómo se hace la música: letras cargadas de emociones, guitarras inconfundibles y una voz impecable. Si escuchas I heard a knock upon my door the other day / I opened it to find death staring in my face… y la persona a tu lado no sabe qué sigue, hazle un favor y mándale esta nota.

9. Allison / “Memorama”

Porque las letras en español se sienten diferente. En Latinoamérica también tuvimos exponentes que marcaron la escena, y esta canción de Allison es un himno de la era MySpace, con su estética de rayas y skinny jeans ajustados.

10. PXNDX / “Narcisista por excelencia“

Si abrimos con MCR, cerramos con PXNDX porque aquí nos gusta el contraste. Y no con cualquier canción, si no La Canción de la banda. José Madero tuvo su época dorada con la banda, llevando el emo mexicano al mainstream. El que diga que no se la sabe, miente.

¿Nos vemos en la marcha?

Ahora, el género tiene nuevos exponentes, el nu-metal resurge y festivales como We Missed Ourselves reúnen a distintas generaciones que corean viejos y nuevos himnos. La emoción estará a flor de piel este 15 de marzo, y la invitación es clara: reúnete con aquellos que alguna vez llamaron esta música “del diablo” y comprueba por ti mismo qué ha sido de cada cual al pasar de los años

