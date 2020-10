Mac DeMarco sigue demostrando ser un prolífico cantautor, multi-instrumentista y productor, lanzado su nuevo disco, Other Here Comes The Cowboy Demos, la continuación de Here Comes The Cowboy Demos.

El último lanzamiento del canadiense incluye 11 temas más que no aparecieron en el cuarto álbum de estudio del artista, Here Comes The Cowboy. Lanzado a través de su propio sello discográfico, Mac, revela algunos de los temas sónicos y la manera lírica que desarrolló durante las sesiones de estudio para su álbum completo.

A pesar de ser grabaciones sobrantes, las canciones que se encuentran en el proyecto de 30 minutos llevan un aire intrépido que se ha mantenido a la vanguardia de la música de DeMarco desde el principio, a la vez que muestran una madurez personal en su sensibilidad musical.

Here comes the Cowboy Demos de Mac DeMarco está disponible a través de Spotify y Apple Music.