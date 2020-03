El día de hoy se anunció que la leyenda del saxofón, Manu Dibango ha muerto a los 86 años en un hospital de París después de haber contraído Coronavirus. La triste noticia se dio a conocer a través de un comunicado en su página oficial de Facebook.

En el post, también se explica que el funeral del saxofonista se realizará en “estricta privacidad”. Así como también mencionan que pronto estarán realizando un tributo a su memoria.



Manu se convirtió en uno de los músicos africanos más importantes por su mágica fórmula de combinar el jazz y la música funk con sonidos tradicionales de su lugar de origen, Cameroon. Fue uno de los miembros fundadores del grupo de jazz africano Zairean.

Sin embargo, en 1968 comenzó su carrera solista con su álbum homónimo. Y fue hasta en 1972 que el músico logró darse a conocer a nivel mundial con su éxito Soul Makossa, aquella en la que suena el famoso y pegadizo “mama-say mama-sa mama-ko-sa”. Que si no lo conociste por él, seguro lo escuchaste en las canciones Wanna Be Startin’ Somethin’ de Michael Jackson y Don’t Stop The Music de Rihanna. Temas por los que Dibango demandó a ambos artistas.

Durante sus últimos años de vida el saxofonista continuó manteniéndose activo en la música. Aunque su última producción discográfica Balade En Saxo fue lanzada en 2013, Manu no dejó de dar presentaciones en vivo.

Sin duda Manu Dibango dejó una huella muy importante en la historia de la música y siempre lo recordaremos con esos ritmos que nos llenan de alegría. Descanse en paz.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.