Los Manic Street Preachers no tienen pocas cosas que celebrar… recién han terminado una gira por Reino Unido en compañía de Suede y con boletos agotados en todas las salas; por si fuera poco, han editado una versión extendida de Lifeblood, álbum que está cumpliendo 20 años de haber aparecido y al que han agregado colaboraciones con Steven Wilson y Gwenno, además de material inédito. Pero ahí no acaba la cosa, los galeses se han dado a la tarea de componer material nuevo rumbo a un nuevo disco y presentan a “Decline & fall” como un primer adelanto: prueba fehaciente que la gira los conserva en plenitud física y creativa.

Pero James Dean Bradfield, Sean Moore y Nicky Wire saben que el tiempo no pasa en balde y es por ello que han mencionado acerca de la canción: La letra trata sobre realización y comprensión, de celebrar los pequeños milagros que aún existen mientras se acepta y abraza el declive controlado. Y para mantener en todo lo alto a su indie rock de gran acento británico han recurrido a una fórmula infalible; ahí están sus productores habituales Dave Eringa y Loz Williams para que luego la mezcla estuviera a cargo de Caesar Edmunds, colaborador de Beach House, Suede y Wet Leg.

Manic Street Preachers son músicos de sobrada capacidad, además de unos tipos que tienen las ideas muy claras: Musicalmente con “Decline & fall” intentamos crear un movimiento hacia adelante, una canción que aprovecha el pasado para impulsarlo hacia el futuro, han dicho ellos mismos. Hay entonces las mejores expectativas del que habrá de ser su décimoquinto álbum, aunque todavía se desconoce el título definitivo del que habrá de relevar a The ultra vivid lament (2021). Del trabajo en los estudios Door to the River en Newport (propiedad del grupo) y Rockfield Studios, en Monmouth, surgió una “Decline & fall”, una de las canciones más directas y contundentes en la historia de Manic Street Preachers… el paso del tiempo les traído un romance con la melodía y lo han aprovechado.

*También te puede interesar: The Cardigans: “En Suecia la música se toma muy en serio (y ABBA es un fenómeno ejemplar)”