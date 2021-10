Con una mutabilidad que lleva a Malnati a asegurar su supervivencia de manera muy darwiniana, saltando del urbano hacia una nueva fusión de balada con elementos que han prevalecido de sus pasados lanzamientos, este proyecto peruano nos deja muy sorprendidos con ‘Stick Around‘.

En tiempos de post-género, en que las etiquetas musicales han quedado superadas únicamente nos resta apegarnos a la tradición para tratar de describir a estos proyectos que abren la puerta a multiversos sonoros.

Desde la introspección Malnati nos tiene acostumbrados a su narrativa que ahora emerge para mostrar los escenarios a los que nos ha forzado el encierro y la crisis sanitaria que nos dejó la covid-19, esto sumado a un nuevo giro de tuerca que llevó al creador musical a experimentar un camino creativo componiendo en inglés

“Esta canción es muy íntima para mí, habla mucho de cómo me he sentido en este último año tan lleno de incertidumbre y es un reflejo del momento de mi vida en el que me tocó vivir esto que parece el fin del mundo”.

–Malnati.