La banda formada en Nueva York, MakeWar se presentó en el emblemático Multi Foro Alicia de la CDMX, el pasado30 de enero. El trío neoyorquino aprovechó la visita para mostrar su álbum Get it Together, editado por el reconocido sello Fat Wreck Chords y lanzado en noviembre de 2019. Se trata del segundo larga duración de los de Brooklyn. En este álbum, la banda de punk rock da muestra de su identidad latinoamericana con dos canciones en español, “No Más” y “Hands on the Tyrant” interpretadas por Edwin.

La banda la integran José en la guitarra y voz, Edwin a cargo del bajo y coros, además de Greg tras la batería; originarios de Venezuela, Colombia y Estados Unidos, respectivamente. MakeWar es la banda punk ad hoc al cada vez polarizado mundo del “Make America Great Again”: furioso, multicultural, lleno de revolucionarios, amigos de los que están enjaulados, detrás de las paredes y atrapados en Florida. Amantes y reinterpretes del arte y estilo clásicos; desde el punk, hasta el emo o la cinta de arte Los Fucking Crudos.

Háblenme de su álbum Get It Together, durante el proceso de composición buscaron diferenciarlo de sus discos anteriores o más bien todo fue de manera orgánica?

José: Fue distinto a los anteriores, porque en este estábamos más separados porque teníamos al baterista que vivía en otro estado y nosotros dos vivíamos en Nueva York. Era más como escribir desde nuestras casas y enviarlo a los otros. Grabando den GarageBand y mandarlo también; por eso fue distinto.

Edwin: Nos pusimos una meta, meternos al estudio un mes y ahí fue donde nos encontramos todo, intercambiamos ideas y empezamos en verdad a escribir y moldear el disco.

De este disco, hay alguna canción en particular que tenga un mayor significado para ustedes?

Edwin: Varias, yo digo.

José: Para mi todas. Este álbum también fue diferente porque el anterior fue escrito muy a título personal, acerca de lo que iba asando con la ansiedad y la depresión. Para este pensé que no iba a escribir más nada de eso, porque estaba muy feliz y volvió eso a partir de todo lo que sucede en el mundo. Edwin escribió un par de canciones en español que significan mucho para él.

Edwin: Salieron canciones en español y para nosotros era importante, porque nunca habíamos escrito canciones en español.

Sus canciones tienen mucha fuerza en cuanto a la música, pero también sus líricas, ¿cuál dirían qué es su fuente de inspiración?

Edwin: En las letras se refleja la respuesta a todo lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel momento. Simplemente surgieron de la nada, hay canciones que hablan también de lo que esta pasando en Venezuela. “No Más”, por ejemplo, habla de todos los stereo tipos que tienen en contra de los latinos. “Inmunda Realidad”, que es sobre lo que pasaba en la frontera de México y Estados Unidos. Hay canciones positivas también, como “American Football”, que es más de hermandad…

José: Es de tenemos que unirnos todos y no es el todos contra todos. El punk rock siempre ha sido esto, así sea que escribes para cambiara un poquito algo que quieras cambiar o para cambiar algo muy grande.

¿Qué tanto consideran que ha aportado a la banda la multiculturalidad, considerando que cada uno es originario de un país diferente?

Edwin: En sazón mucho, ¡ja, ja, ja! El punk es algo bien bonito, porque a pesar de que somos todos de diferentes países, encajamos en que a los tres nos gusta la misma música. José tiene un background un poco diferente al mío, le gusta más el punk noventero, de California. A mi me gusta más el punk en español, de Colombia, españolete.

José: Los tres teníamos un mismo ideal y en este disco se dio algo muy fino,

¿A quienes distinguirían como principales influencias de l música qué hacen?

José: Para mi, por lo menos, el punk noventero y esas bandas de California; pero también bandas viejas como Neil Young y los Beatles.

Edwin: Yo soy bajista y cuando estamos en el jam, meto unas vainas super salsa. Pero es porque yo crecí en Cali y ahí es la capital de la salsa en Colombia. Y no se oían como de la nada, pero son vainas que vienen como en el ADN mío. Tiene mucho que ver donde crecimos y vainas que escuchamos todo el tiempo.

¿Cómo la escena independiente actual de Nueva York?

José: Hay muchas bandas en Nueva York. Siempre hay un concierto en algún lado. La escena independiente es como una ola, baja y sube, porque cierran mucho sitios independientes, surgen otros de la nada. Ahorita hay varios buenos. Siempre hay muchas bandas y todas nos ayudamos bastante.

¿Conocen o han escuchado alguna banda mexicana que les guste o haya llamado su atención?

José: ¡Muchas! Yo crecí con muchas bandas mexicanas, que si Molotov o Resorte, Plastilina Mosh… El Tri.

Edwin: Juan Gabriel… ¡ja, ja, ja!

José: Alejandro Frenández, Vicente Fernandez.

¿Cómo describen el sonido de la banda?

Greg: Siento que hay muchos sonidos variados en la banda. En el nuevo disco tiene muchas vibras diferentes en cada canción, como ese sabor a Nirvana de repente. Es simplemente un sonido punk. Si escuchas las canciones me darás la razón. En serio me encanta el sonido del nuevo álbum.

¿Cómo describirían un show en vivo de MakeWar?

Greg: Una locura.

Edwin: Siempre tratamos de incluir a la gente, que se sienta más como una fiesta y una comunidad.