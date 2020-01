Maisie Williams de Game of Thrones no solo puede empuñar una espada, sino que también puede cantar. En un próximo comercial de Audi para el Super Bowl LIV de este fin de semana, la actriz se muestra cantando una versión del clásico de Frozen “Let It Go“.



En su propia publicación en Instagram, Williams se hizo eco de la idea y escribió: “Me lo pasé muy bien filmando esto para Audi, paseando por Los Ángeles en el Audi e-tron Sportback totalmente eléctrico. ¡El futuro es eléctrico, deja ir el pasado!

El comercial es uno de los muchos esperados para este fin de semana, incluida la parodia de Mountain Dew Shining protagonizada por Bryan Cranston y la interpretación de Sam Elliott de “Old Town Road“, ganadora del Grammy de Lil Nas X. Luego, por supuesto, está el espectáculo de medio tiempo, encabezado por Jennifer Lopez y Shakira.

En cuanto a Williams, se está moviendo hacia lo que sigue posterior a GOT, protagonizando la próxima película de terror de X-Men The New Mutants.



Mira el anuncio de Maisie Williams completo para Audi y el Super Bowl a continuación.