Maisie Williams, conocida por su participación en Game of thrones, ha lanzado un nuevo podcast dedicado al mundo cinematográfico, titulado Frank film club.

El nuevo programa de la actriz se sumergirá profundamente en el cine a través de la visión de cuatro jóvenes mujeres que forman parte de la industria, cubriendo una amplia gama de géneros que van desde películas antiguas, independientes, taquilleras, hasta documentales y en diferentes idiomas.

Cada martes y viernes se lanzará un nuevo episodio de Frank film club, durante el que Maisie Williams y compañía se darán a la tarea de ver una película de la que posteriormente estarán debatiendo y dando sus diferentes puntos de vista.

“Realmente queríamos crear un espacio donde no haya presión para hablar de cine de cierta forma, donde podamos ser nosotros mismos y disfrutar de la libertad de debatir”, explicó Maisie Williams sobre el proyecto.

Y agregó: “Frank film club es un lugar en donde no será necesario estudiar cine para tener una opinión. Estamos muy agradecidos y emocionados de poder compartirlo con los oyentes de todo el mundo.”

Según se reveló, la primera temporada del podcast abarcará exitosas películas como Soul de Disney Pixar, Sorry to bother you de Boots Riley y Thelma and Louise de Ridley Scott. El primer episodio ya se encuentra disponible.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.