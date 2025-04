Magdalena Bay: “Puedes tener la tecnología que quieras; sin una buena canción no tienes nada”

El dúo de Florida está pasando por un gran momento después de la publicación de Imaginal disk (2024), álbum que los ha llevado a una extensa gira y a una presentación estelar en el programa de Jimmy Kimmel. Mica Tenenbaum y Matthew Lewin han puesto su virtuosismo al servicio de un pop retrofuturista donde han descubierto que lo simple necesita talento y dedicación. Charlamos con Mica, vocalista de Magdalena Bay, previo a su actuación en el festival AXE Ceremonia 2025.

Su música viene del pasado pero suena al futuro.

Nuestra música es el resultado de nuestros gustos desde que éramos pequeños. Mucha transmitida por nuestros padres que venían de los años 70. Matthew, por ejemplo, tiene la influencia del rock clásico como de los Beatles. Su papá era un gran coleccionista, por eso siempre estuvo rodeado de discos. En mi caso fue un poco distinto, aunque también escuchaba rock clásico, como Pink Floyd, mis padres eran más de rock argentino de antes de los años 80. Es curioso porque cuando Matt y yo comenzamos a hacer música nos adentramos en el mundo del rock progresivo, tardamos un poco en dar el paso hacia la música pop.

¿Fue difícil esa transición?

Creo que pensábamos que iba a hacer más sencillo hacer pop, imagínate, veníamos de hacer canciones súper largas y complejas. Teníamos veinte años, creo que con el tiempo descubrimos que hacer pop tiene su dificultad, pero al mismo tiempo te abre a muchísimas posibilidades sonoras. El pop requiere cierto oficio para construir un buen tema, es algo muy difícil.

Estuvieron con Jimmy Kimmel.

Fue nuestra primera experiencia de este tipo, algo muy importante para nosotros. Es un mundo muy profesional, una maquinaria perfecta. Hicimos un par de ensayos y listo. Nos gustó saber que estamos en este nivel de exigencia y al mismo tiempo tener la capacidad de disfrutarlo.

Cuidaron mucho la producción de su concepto.

Sí, lo que mostramos en esa presentación es básicamente el concepto de nuestra gira. Desde el vestuario, donde utilizamos unos disfraces, hasta los visuales. Nos dimos el lujo de incluir a un actor para reforzar nuestra actuación. Toda la idea de nuestra gira está planeada, y para ello colaboramos con una diseñadora de vestuario, quien hizo el outfit que estaré usando durante todo el tour (un detalle importante es la elección del color azul). De verdad cuidamos todos los detalles.

Tienen una versión de “Ashes to ashes”, de David Bowie.

Es una de nuestras canciones favoritas, teníamos mucho tiempo queriendo grabar una versión de ella. De Bowie nos gusta su capacidad para inspirar a los demás, y justo “Ashes to ashes” es un tema que ya mostraba de qué se iban a tratarse los años 80.

¿Qué les gusta de esos años?

Es un momento donde la tecnología cobra un protagonismo muy importante en la música. Es la aparición de las cajas de ritmos y de los sintetizadores de manera más evidente. Fue una época de mucho aprendizaje donde los músicos fueron descubriendo la forma de incluir todos estos elementos nuevos en la creación de canciones. Para mí, lo más importante fue que hubo muy buenos compositores. Puedes tener toda la tecnología que quieras, pero si no existe una buena canción no tienes nada. Eso para mí fueron los 80, grandes canciones y tecnología.

Es interesante lo que mencionas, porque muchas canciones de ese momento fueron consideradas como parte de una moda pasajera.

Todo el tiempo hay revivals de los años 80, como que nunca se van. Ahí tienes a Taylor Swift o a The Weeknd. Por otro lado, hay mucha música actual que me cuesta trabajo categorizar, tal vez sea el resultado de la alta exposición a diferentes géneros a través de las redes sociales, principalmente de TikTok. Esta variedad me resulta interesante.

¿Consideran que con Imaginal disk (2024) consiguieron su sonido?

Creo que estamos ya muy cerca de nuestro sonido más personal. Cuando vienes de otros proyectos ya tienes un punto de comparación. Por eso te puedo decir que con este disco sí conseguimos un sonido propio.

¿Hacia dónde les gustaría evolucionar?

Nunca planeamos o pensamos adónde queremos llegar. Nos gusta crear música y sorprendernos.

