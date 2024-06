“Nos falta el ‘Illmatic’ de Peke y Ergo”: Una visita al búnker de la Mafia Gregoriana

Intento dar con el sitio marcado en el mapa del celular. La ubicación me conduce al estacionamiento de una unidad habitacional ubicada en Aluche, zona cercana a la cárcel de Carabanchel, al surponiente de Madrid. Alejado de la zona céntrica y típicamente concurrida por turistas, el lugar me resulta interesante, no sólo porque jamás había estado ahí, sino porque reconozco su similitud con algunas zonas de la Ciudad de México. Arte callejero, departamentos con zotehuelas, tendederos, locales comerciales. Una estampa muy distinta a lo que conocía de la capital española hasta ahora, libre de guiris (nombre con el que los españoles se refieren a los turistas, regularmente gringos o ingleses).

TXT:: Aarón Enríquez / FOT:: Pablo del Campo

Cuando entro al estacionamiento lo encuentro solitario, rodeado por filas de edificios habitacionales, como del Infonavit, con todo y su contenedor de basura rebosante en una de las esquinas. El spot perfecto para hacer intercambios mercantiles turbios, ya sea con algún dealer o con tu carnicero de confianza. Me divierte pensar que estoy dentro de una escena de The Wire, pero en realidad estoy ahí para encontrarme con Alejandro Fernández aka Ill Pekeño, y Robert Osahon, aka Bobby Nigeria o Ergo Pro, un par de miembros de la mafia, sí, pero de la Mafia Gregoriana, el crew de hip hop underground con más grasa del sur de Madrid en tiempos recientes. En el último par de años ha estado tan movido que cuesta trabajo seguirle los pasos.

Busco el número de puerta correcto pero estoy extraviado. La ubicación me mandó al lugar equivocado. Tras un par de ajustes con la persona con quien gestiono la entrevista, al fin doy con el sitio correcto. Se trata de un local que funciona como club de cannabis en el que me reciben con las puertas abiertas. Fueron solo 10 minutos de retraso. Me bajan a una salita privada en donde encuentro de frente al Peke y lo saludo. Ergo Pro aún está en camino. Esa misma noche ambos cierran la quinta edición del festival Grimey x Palestina junto a Israel B, una iniciativa que cumple 5 años de realizarse en favor del pueblo palestino, así es que estamos en medio de un día muy movido para todos. El Peke, de personalidad seria y por momentos tímida, se relaja y toma asiento para fumar, yo me destapo una Estrella Galicia que me sabe a gloria tras una noche larga de jaleo. Comenzamos a charlar.

Para ambos raperos, hablar del sur de Madrid no solamente es reconocer el lugar en donde nacieron, también trae implícitamente una serie de códigos que retratan por medio de una lírica suelta, cargada de referencias y humor, que por un lado mantiene el respeto a la tradición del rap clásico de los 90’s, con toda su carga callejera, pero que por otro lado es llevada a una nueva era, una exploración que profundiza su discurso con otros ritmos, otro lenguaje y reglas que van más allá de las reglas de la calle mismas.

Ill Pekeño (Orcasitas) y Ergo Pro (San Cristóbal), son un par de amigos que crecieron en los rincones de sus respectivos barrios intercambiando tarjetas de futbol en alguna esquina, con Nas y Mobb Deep de fondo, llenando sus oídos y sus mentes de rap culture y street knowldge, sin pretensiones. Hoy Ill Pekeño está a pocos días de lanzar P.E.K.E., acrónimo de “Poca Estatura Korazón Enorme”, su primer larga duración formal, álbum que promete ser una auténtica bomba para el rap español.

“Nosotros no buscamos vanagloriar la vida de la calle ni la pobreza. Hacemos una pintura de lo que vivimos y hablamos de ello de forma humilde, porque simplemente queremos que se sepa de dónde venimos y que en Europa hay un montón de barrios que están jodidos, independientemente de que este sea el primer mundo y tal. Para nosotros Madrid Sur es un concepto que pivota entre la clase y nuestra propia existencia, un lugar que nos marca profundamente. Si hubiésemos sido del norte de Madrid, no estaríamos haciendo lo que hacemos ahora”.

Lo anterior me lo comenta Ergo Pro, quien para este momento se ha integrado a la charla, atropellado y escandaloso como es su personalidad. Un auténtico encantador clase A. Hablamos de Orcasitas y San Cristóbal, sus barrios. Madrid Sur, cómo él le llama, se ha convertido en una especie de bastión del rap underground en España, nombres como Israel B (Orcasitas), Kaydy Cain (Opañel), ambos ex miembros del legendario grupo Corredores del Bloque; así como Elio Toffana (Aluche), fundador de Ziontifik, por mencionar a algunos, resisten a una tradición que parte desde Chirie Vegas (Vicálvaro) o Guante Blanco (Aluche). Todos ellos habitantes de la misma zona y referentes de una generación de oro del rap del sur de la ciudad, de la que la Mafia Gregoriana toma estafeta para convertirse en uno de sus grandes estandartes actualmente. La crema y nata del underground madrileño.

Ética underground

Cuando tocamos el tema del underground a ambos raperos les brillan los ojos. Con la manera en la que se ha movido la industria a partir de las plataformas digitales, hablar de artistas que provengan de esa tradición es aparentemente más complicado. Tiene que ver con tierra, hambre y asfalto, pero también con ciertos códigos que ambos tienen perfectamente claros.

“El underground es lo que genera cultura. La gente de Operación Triunfo está atenta a lo que nosotros hacemos: el equipo de Raw Alejandro copiando al Space Surimi pensando que nadie se va a dar cuenta, pero quien tiene las ideas y está por el arte y para el arte es quien lleva la delantera”, me comenta Ergo Pro. Y en su respuesta añade una analogía entre Drake y Conway The Machine, dos raperos cuyo impulso proviene de intereses distintos, pues mientras el canadiense busca hacer música para agradar a la gente y hacer hits, Conway la hace por satisfacer una exploración artística más profunda.

En la práctica, el circuito underground también obedece a una especie de curaduría e intercambio de intereses y conocimiento entre los artistas que lo integran, pues se comparten creencias e intenciones éticas y estéticas. Por ello no es casualidad que el crecimiento de ambos raperos sea de la mano del reconocimiento de gente como Elio Toffana o Dano, quienes los han invitado a colaborar en sus proyectos, o el mismo ToteKing, quien también los tiene en “Luces fuera”, el álbum con el que despide su carrera como rapero y que fue editado este mismo año. Un espaldarazo nada menor para ambos.

“Cada quién tiene su concepto de underground, pero nosotros seguimos pagando nuestros videos, no tenemos estudio, estamos fuera de la industria y mucha gente piensa que el underground es solo eso, que alguien recién egresado te haga tus videos, pero va mucho más allá”, me dice el Peke, quien recién ha desembolsado una importante cantidad de billetes para el video de QB Players, el primer single de su nuevo álbum, que además es un poema cantado a su lugar de origen y su sistema de creencias mismo.

P.E.K.E. Infamous, Nas y futbol

P.E.K.E. recorre todos los lugares y las personas que han marcado el camino como rapero de Alejandro, al tiempo que refrenda su carrera como aquel que reclama su lugar en el juego con la certeza de que nada lo puede derrumbar. En su esquina tiene a Dano, Elio Toffana, Dollar Selmouni y productores como LOWLIGHT, Tensei One, Gese Da O y A.Dense, además de, por supuesto, Ergo Pro, quien aparece en tres de los nueve tracks.

“Es que nosotros pensamos que somos un grupo pero a la vez no lo somos. Empezamos como un colectivo con más integrantes que se fueron bajando y al final nos quedamos Peke y yo, pero si lo piensas no tenemos todavía un disco juntos. Lo que hemos soltado son EP´s y discos individuales en los que nos invitamos mutuamente”.

Ergo se refiere a que Avd Rafaela Ybarra, que se ha convertido en un EP de verdadero culto para el rap de habla hispana, son en realidad canciones de Ill Pekeño con Ergo como invitado, más Israel B y Hoke; en el caso de Ópera Fidelio, otro álbum de culto, este firmado por Ergo Pro, son canciones del Bobby con Peke de invitado. Galerías Deva es Israel B con Peke y Ergo, ANBU es Saske con Peke y Ergo, y así.

“Llevamos varios trabajos alternando uno y uno como lo hacía Wu Tang Clan en Ironman, que era un álbum de Ghostface Killah starring Raekwon y Cappadonna, pero no nos hemos sentado a hacer un álbum realmente en conjunto. Nos falta el Illmatic o el Infamous de Peke y Ergo”.

Esto me dice el Peke, haciendo referencia a dos álbumes icónicos para la cultura del hip hop mundial, el primero firmado por Nas y el segundo por Mobb Deep, quizá los dos principales referentes de la Mafia Gregoriana, a quienes hacen alusión en QB Players, por el puente de Queensboro y toda la mitología detrás del East Side rap.

Pero P.E.K.E. no solo es eso. En este momento recuerdo que otro de los sellos en la lírica de ambos raperos, es meter barras de futbol. Son el Riquelme y Okocha del rap español y justamente en QB Players, Peke mete una barra de Arjen Robben, quién le comento, no es muy bien visto en México después del desafortunado episodio del “no era penal”.

“No tenía ese dato de la historia mexicana con Robben, pero es muy bueno. En realidad yo lo hice a partir de un gol que mete con un cabezazo y se señala la cabeza porque nunca la usa”. La barra a la que hacemos alusión dice: “Mi hermano es Robert, pero si hay problemas no usa la cabeza, es Arjen Robben”.

Si bien la tradición de las barras que hacen referencia al futbol es amplia, lo vemos ahora mucho en batallas de freestyle, para Peke sus referentes son Gastón Baker o Tutto Vale, dos raperos españoles que a decir de Bobby, son los mejores en el oficio junto al Peke. En cambio, Ergo es más modesto cuando se habla del tema.

“A mí me gusta mucho el aspecto gangster de los futbolistas, me gustan los jugadores gangsters pero no soy muy de ver partidos, soy más de jugarlos desde pequeño”, aclara Ergo, lo que me recuerda una de sus barras para QB Players, en la que hace referencia a Arda Turan, un ex jugador turco quien tuviera sus años de gloria en el Atlético de Madrid. A continuación me la explica:

“Arda Turan tuvo un problema con la mafia turca. En una discoteca le pegó a un tío (el cantante turco Berkan Sahin), le rompió la nariz y un día después va al hospital con una pistola y le zurra. Es real, y en mi barra digo: “Voy al natural como Tego, soy Arda Turan, solo con el bardo entrando al hospital”, como que soy un fiero, como que no me hace falta nadie para liarme contigo, ¿sabes? pero no tengo pistola ni nada, es solo hacer referencia a la actitud”.

La charla fluye de tal forma que ya se nos antojan otra ronda de cervezas y unas aceitunas para botanear, pero como expliqué arriba, se trata de un día ajetreado, pues debemos ir a Rivas Vaciamadrid, una comunidad también del sur de la ciudad, pero en la parte oriente. Ellos cierran el festival, que además de ser una iniciativa cuyas más de 15 mil entradas van destinadas a la asociación Pallasos en Rebeldía, forma parte de las fiestas de Mayo.

El festival cerró con Israel B, Ergo Pro y el Peke entrando al escenario en un carrito de golf. 15 mil almas mostrando su apoyo incondicional a Palestina. Nosotros tomando tintos de verano de 1 litro, con unas sonrisas gigantes y un bus de regreso a la una y media de la madrugada. Todo para rematar la noche en algún bar de Malasaña.

Madrid es imparable.

