Los festivales continúan preparándose para hacer un regreso memorable y es por eso que el Mad Cool Festival ha decidido expandir su edición 2022 y agregar 32 artistas más.

Luego de que hace un par de meses el festival español anunció su cartel, el día de hoy confirmó que para su próxima entrega planea llevar la fiesta a otro nivel, ahora convirtiéndose en un festival de cinco días. Así que ahora, el Mad Cool Festival iniciará el próximo 6 de junio y concluirá hasta el 10 del mismo mes.

Además, se anunció que se suma una larga lista de talentos al cartel, entre los que se incluye a Florence + The Machine, Queens Of The Stone Age, Haim, CHVRCHES, Sam Fender, Arlo Parks, Easy Life y Glass Animals. Aunque los organizadores también dejaron en claro que aún tienen un par de sorpresas más que pronto estarán compartiendo.

Desde un inicio, ya se había confirmado que esta edición tendría como headliners a Placebo, Metallica, Twenty One Pilots, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Faith No More, King Of Leon y Pixies. Otros artistas que figuran en el cartel son Phoebe Bridgers, St. Vincent, Carly Rae Jepsen, Foals, Alt-J, Royal Blood y Black Pumas.

Los boletos para el Mad Cool Festival ya se encuentran a la venta dando click aquí y, en cuanto a las entradas previamente adquiridas para la edición de este año, los organizadores aseguraron que seguirán siendo válidas en caso de que desees lanzarte en 2022.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.