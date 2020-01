Este viernes, a través de sus redes sociales, Mad Cool Festival anunció 30 actos más que se suman a su edición número cinco. Los nombres más importantes que se agregan son Placebo, Glass Animals, Clairo, Parcels y Kali Uchis.

El evento ya contaba con la participación de cabezas como Taylor Swift, Twenty one Pilots, Billie Eilish, The Killers y Kings Of Leon.

El resto de los nuevos artistas son Sam Fender, The Strust, Frank Carter, City and Colour, Goodbye June, The Comet Is Coming, Two Feet, Black Pumas, Scarypoolparty, Sleep Token, Cala Vento, Angie McMahon, Dinosaur Pile-Up, Stephan Bodzin (live), Paula Temple, Hayden James (Dj set), Anna, Hard GZ, Swit Eme, Zaidbreak, Presumido, The Levitants, Meridian, Elure y Gong Li.

Los artistas ya están distribuidos en los cuatro días que durará el evento.

Con ellos, ya son más de 100 artistas los que se presentarán en este festival, uno de los más grandes de España.

El Mad Cool Festival se realizará del 8 al 11 de julio en Valdebebas-Ifema, Madrid. Este año sorprendió agregando un día más de duración, pues iniciará desde el miércoles 8 de julio. También tendrá un escenario más, siendo siete ahora y redujo su aforo, ahora esperan ingresar sólo a 60 mil personas diarias, para lograr dar una mejor experiencia.

Aún quedan boletos disponibles y están divididos en bastantes opciones de compra para que elijas los que mejor te convenga, incluso tienen una opción para comprar el boleto de avión y reservar el hotel si viajarás al festival desde otro país.

Te compartimos los precios:

65€ – Boleto por día

De 150€ a 400€ – Boletos VIP

De 169€ a 195€ – Abonos

De 60€ a 325€ – Socios MAD

Consulta todos los detalles en el sitio oficial.