Existe un cancionero latinoamericano que une a los pueblos y a las personas… y la bohemia es el momento ideal para que aflore y aparezcan esos temas que nos hermanan ante el desamor y la seguidilla de fracasos sentimentales. ¡Que rellenen las copas y aparezcan las guitarras!

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es así como surge El Bloque Depresivo, un proyecto paralelo de Aldo Asenjo –Macha–, miembro del grupo de Chico Trujillo y también de La Floripondio. En medio de una gira europea, el músico se juntó con Tocori Berru, bajista y fundador de La Chilombiana para palomear y desde entonces han reunido a más y más colegas y amigos.

Lo que hacen Macha y el Bloque depresivo es honrar a la juerga y las canciones propias para el sufridero -de las que me voy enterando que les llaman “canción cebolla”- y hay que reconocer los tamaños que han mostrado como músicos para abocarse a versionar a un puñado de los grandes clásicos de “El príncipe de la canción”.

Ha sido impresionante el éxito que han tenido en Chile, donde llenan cada lugar en el que se presentan, y este 2022 dan continuidad a lo que han venido haciendo a través del Ep Lado A, en el que toman la acertadísima decisión de sumar, nada menos, que a Álvaro Henríquez, líder del grupo Los tres.

La entrega arranca con “Lo que no fue, no será”, sin Álvaro, quien ya está presente en el segundo tema, “El triste”, además de “La nave del olvido” y “Mondo (vuelve)”, que no es de José José sino una canción italiana de los setenta. Lado A se completa con “De quererte así”.

La noticia no pasa únicamente por la aparición del Ep, sino por el anuncio de la visita de Macha y el bloque depresivo a México para presentarse en el Foro Cultural Hilvana, los días 20 y 27 de abril. Será una oportunidad para presenciar en vivo a una milonga chilena en la que brotarán melodías que todos dedicamos a quien nos ha hecho sufrir y padecer.

Desde ahora ya se antoja que será una sesión memorable para alzar las copas y soltar muchas lágrimas.

