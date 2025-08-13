Revista Marvin

Macabro 24, Festival de Cine de Horror

El festival pionero del género en México, presenta múltiples actividades que incluyen proyecciones, homenajes, estrenos, reconocimientos, eventos especiales, académicos, encuentros, conversatorios y el Hotel Macabro.

La edición número 24 del Festival de Cine de Horror Macabro presenta 139 películas provenientes de 24 países, 52 largometrajes y 87 cortometrajes, con 56 películas mexicanas, 26 estrenos nacionales y 8 estrenos  internacionales.

Entre las tantas actividades se exhibira Psicosis de Alfred Hitchcock, que celebra 65 años y Ángel Negro de Jorge Olguín por su 25 aniversario. Por los 50 años del Museo del Chopo se proyectara La Montaña Sagrada de Alejandro Jodorowsky.

La enorme variedad de programación y actividades del festival puedes checarla en este link: https://macabro.mx/

El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro reafirma su compromiso con el cine de género a través de una programación diseñada para estremecer, sorprender y emocionar a las audiencias.

El festival va del 19 al 31 de agosto en distintas sedes de la Ciudad de México, checa las sedes en este link: https://macabro.mx/sedes/

A nivel nacional el festival se presenta en Guanajuato, Oaxaca, Puebla y Edo. Mex.

Oscar G. Hernández

