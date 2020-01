Desde que el viernes pasado se lanzó el disco póstumo de Mac Miller, Circles, comenzaron a correr rumores sobre una secreta aparición de Ariana Grande en I Can See. Varios fans aseguraron escuchar la voz de la cantante en el tema y ahora Jon Brion confirmó indirectamente las sospechas.

Durante una entrevista con el New York Times, el productor comentó que él creía que la voz de Ariana Grande estaba ahí, sin embargo negó haber tenido una conexión directa con esta contribución:

Alguien me dijo algo acerca de ello. Pero esa fue una canción que ya existía. Había algunas canciones que la familia me dio en las que él había estado trabajando independientemente y que pensé que encajaban temáticamente con lo que ya habíamos trabajado. ‘I Can See’ era una de esas… Yo jugué con algunos de esos temas para que se parecieran a los otros pero esas voces ya estaban ahí.

Previamente cuando se le cuestionó a los representantes del rapero acerca de la colaboración, estos decidieron no hacer comentarios al respecto.

De igual forma, Jon Brion explicó que la idea original que tenían él y Mac Miller, era hacer una trilogía de discos. La cual iniciaba con Swimming, continuaba con Circles y finalizaba con un álbum que sería más de hip-hop puro. Y contó que tres meses después de la muerte por sobredosis de Miller, fue cuando la familia lo contactó para pedirle que terminara el álbum.

Anteriormente Ariana Grande y Mac Miller ya habían realizado colaboraciones. La primera fue en The Way y la última en My Favorite Part, del disco Divine Feminine.