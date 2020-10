Mac Demarco fue parte de la nueva canción de Myd, el musico francés Quentin Letroupe compartió el video animado de “Moving Man”, su último sencillo.

Esta canción es el segundo sencillo que Myd nos deja ver previo al lanzamiento de su álbum debut, el cual llegará el próximo año vía Ed Banger Records, “Moving Man” se une junto a “Together we stand”, primer sencillo que compartió Quentin este año. La canción fue producida en su natal parís, bajo Passion Paris.

Mac Demarco estuvo involucrado en la creación de este sencillo y comentó lo siguiente:

“Conocí a Myd en París hace un par de años, luego, cuando estaba en Los Ángeles, vino una noche y escribimos esta canción sobre hombres en movimiento. Me recuerda a una especie de pájaro, me gusta este tipo”.

Este sencillo llegó acompañado de un video animado, donde podemos ver a un par de trabajadores de mudanza en un constante, espantoso y divertido trayecto. Con una animación muy al estilo de Adult Swim, Myd nos hace cuestionarnos nuestra constante sensación frenética de estar activos en todo momento. Todo esto acompañado de un ritmo lleno de sintetizadores y guitarras estruendosas.

A lo largo del año Mac Demarco ha estado haciendo múltiples colaboraciones, volviéndose un feat recurrente en los últimos meses para la industria de la música, Mac lanzo el año pasado Here Comes The Cowboy, su ultimo trabajo de estudio.