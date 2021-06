Mabe Fratti es ya una reconocida figura en la escena underground de la improvisación musical local, su diferenciador es la mezcla del cello, con sintetizadores y su hermosa voz, que cual sirena te atrapará en sus paisajes sonoros de etéreos ambientes que te cogen de la mano para llevarte por introspectivas ensoñaciones.

El viernes pasado Mabe Fratti estrenó su segundo álbum titulado Será que ahora podremos entendernos? bajo el sello de Tin Angel Records, este disco es el resultado de estar en el lugar y momento adecuado, nacido luego de la experimentación de esta creadora musical en La Orduña, un espacio artístico que readaptó una vieja fabrica a las afueras de la CDMX.

La placa nace de la idea de que nosotros, como personas, somos un embudo que simplifica la forma en que nos comunicamos entre nosotros y con nosotros mismos. Por omisión y torpeza, a menudo hacemos que el proceso de comprensión sea increíblemente complicado. Mabe deja atrás la idea de su debut, pensado más en la experimentación de sonidos para conceptualizar, siempre prensando en una diagramación y encontrando un espacio para la invención lírica, centrándose en los problemas humanos con la comunicación.

Las nueve canciones transcurren con la paz, pero también con la tensión de hojas que balancea el viento sin saber a primera escucha el final que tendrá este viaje en una fantasia introspectiva lejos del pop y la música fácil, pero tampoco siendo algo completamente abstracto.

La suma de todos estos factores producen un hermoso resultado que no sorprende que Mabe haya sido aplaudido por grandes medios como The Guardian, NPR, The Wire o la BBC Radio 6. Además el álbum es ilustrado y acompañado por los videoclips de ‘Hacia el vacío’, ‘En medio’ y ‘Nadie sabe’ para regocijo de los seguidores de esta joven productora a la que le augura un brillante futuro por delante.

Será que ahora podremos entendernos? está editado en vinilo y lo puedes encontrar en las tiendas locals del país y en Bandcamp, así como en todas las plataformas digitales. Así que disfruta de este sofisticado álbum digno de los fans de Diamanda Galas o Nobukazu Takemura.

Si te gustó lo que escuchaste, Mabe Fratti presentará este disco en el Foro Indie Rocks! de la CDMX el 13 de julio. Para ese show Mabe se acompañará de Héctor Tosta (Venezuela) y Fernando Franco (Guatemala) y tendrá como invitados abriendo el show a Concepción Huerta y José Orozco, los boletos ya se encuentran a la venta.