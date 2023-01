M83 comparte los detalles de su próximo disco: Escucha “Oceans niagara”

El 2023 llegó con un montón de sorpresas, entre ellas el próximo álbum de estudio del proyecto musical de Anthony González. Según anunció el francés en sus redes sociales, Fantasy será una colección de 13 canciones que principalmente prometen ser impactantes en vivo con una energía muy parecida a lo que presentó en su disco de 2005, Before the dawn heals us.

“La combinación de guitarras y sintetizadores siempre está en mi música, pero quizás esté más presente en este nuevo disco que en los anteriores. Quería estar más presente lírica y vocalmente, incluso si eso era desalentador al principio. Pensé que si podía lograr eso, este álbum sería más personal que los anteriores”, explicó M83.

Además del anuncio, M83 también estrenó “Oceans niagara” como adelanto de lo que podemos esperar en esta nueva etapa, canción que se complementó con un videoclip para el que Anthony trabajó de la mano de su hermano Yann González. “Es la primera colaboración entre mi hermano y yo para un video musical. Quería crear este sentido de amistad. Al escuchar esa canción, me imagino a personas corriendo, conduciendo rápido o montando naves espaciales juntas. Es esta sensación de ir hacia adelante, como una poción mágica que tomas para descubrir nuevos mundos. ¡Más allá de la aventura!”, dijo.

Por su parte, Yann comentó: “‘Oceans niagara’ es la síntesis perfecta de la música de M83: un muro de sonido y emociones que va creciendo hasta llegar al clímax, con momentos de puro éxtasis melódico que personalmente me hacen sentir que estoy flotando, amando y llorando todo a la vez, casi como si volviera a ser un adolescente. Esta es la primera vez que dirijo un video musical para Anthony y esta fue una gran oportunidad para compartir las referencias y emociones comunes de nuestra propia infancia y adolescencia con toques de nuestros animes, películas favoritas de terror y las infantiles franco-japonesas y extraños programas de televisión de los años 80 y 90”.

Fantasy de M83 se estrenará el próximo 17 de marzo.

