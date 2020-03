En medio de la crisis que se está viviendo en todo el mundo por el Coronavirus, M.I.A. expresó su opinión respecto al tema en una serie de tuits. En estos, la cantante declara que está totalmente en contra de las vacunas y añade que si le dieran a escoger entre vacunarse o morir, preferiría la muerte. Esto ante la posible existencia de una vacuna que sea la cura para COVID-19.

Después en otro tuit agrega:

No entres en pánico, tú estás bien. No te vas a morir. Puedes lograrlo sin estresar los sistemas médicos. Sólo respira. Vas a estar bien. Lo vas a lograr sin tener que saltar a una freidora. Estás bien. Todas las vacunas que ya has recibido son suficientes para ayudarte.

If I have to choose the vaccine or chip I'm gonna choose death – YALA

