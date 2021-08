El dueto conformado por Laura Marling y Mike Lindsay nos presenta Animal, su segundo disco bajo el nombre de Lump; un espíritu de libertad creativa que ha llevado a la pareja a concretar un pop donde las herramientas electrónicas alcanzan puntos de intersección con canales experimentales.

TXT:: Jacobo Vázquez

Después de grabar Animal, ¿consideran que el segundo disco de una banda es el más difícil?

Laura. Creo que no, porque en realidad no es nuestro segundo disco como músicos, tanto Mike como yo venimos de otros proyectos. Lump para nosotros, más que un encuentro sonoro más, es un placer; una forma de alivio ante nuestros otros mundos musicales.

Mike. No creo que haya sido difícil esta vez. Aunque me sentí un poco aprehensivo y nervioso al hacer otro disco, intenté que fuera algo que pudiéramos disfrutar. El proceso no resultó para nada complicado, pero debo decir que las canciones sí que resultan un reto para presentarlas en vivo. Es algo emocionante.

Animal me da una sensación de libertad; como cuando eres un niño y estás perdido en tu propio mundo mientras juegas; sólo te estás divirtiendo. ¿Se sintieron de esta forma?

Mike. Te puedo decir que sí hay una sensación de juego en el disco pues me sentí como un niño de diez años con todos los instrumentos y herramientas que había en el estudio.

Laura. Y las letras están escritas con una perspectiva de inocencia. Quizá para un adulto puedan resultar un poco incomprensibles, pues tienen que ver con una criatura que inventó mi ahijada, la cual le dio origen al nombre del grupo. Quizás allí esté el elemento infantil al que te refieres.

Los videos me parecen una parte fundamental de su propuesta, ¿cómo desarrollaron ese concepto?

Laura. El video de “Animal” fue dirigido por un equipo que se dedica a grabar cosas de moda, y utilizamos un vestuario creado especialmente para Lump. En cambio, “Climb every wall” fue un trabajo audiovisual hecho con un presupuesto muy reducido. Nos tuvimos que ajustar a las necesidades de cada circunstancia.

Mike. De hecho, Laura utilizó su teléfono para el segundo caso. Debo decirte que hubo mucha planeación en el aspecto del vestuario, fue un trabajo artesanal que requirió tiempo y esfuerzo.

Ahora están con Chrysalis Records, un sello muy importante en los años 80 gracias a bandas como Ultravox, Icehouse y Blondie. Me parece que la música de Lump tiene cierta conexión con estos nombres.

Mike. Definitivamente. Tenía tiempo que no estaba muy enterado sobre las cosas que producía Chrysalis Records. Nuestro disco fue lanzado por éste en colaboración con Partisan Records. De las bandas que mencionas te puedo decir que me gusta John Foxx, que fue fundador de Ultravox; Metamatic, su álbum debut como solista, es muy sintético y un poco oscuro, me gusta mucho. Para mí es una referencia.

Laura. Los años 80 no fueron mi época. Mis referencias son más de los 90 y de los finales de los 60.

Noto que utilizan instrumentos muy peculiares en sus presentaciones, modelos de guitarras y de sintetizadores no muy comunes, ¿cuál es la importancia de este instrumental en la construcción de su propuesta?

Mike. Me gustan mucho los sonidos análogos. Usamos mucho el sintetizador de Laura, una especie de Mini Moog de los años sesenta que se ha convertido como la marca de Animal; también algunos efectos que utilizó en la guitarra y sobre todo un armonizador que es de 1979. Me parece que de ahí surge el sonido de este álbum, el cual está lleno de sonidos extraterrestres que le dan una textura muy especial.

Animal también presume algo de experimentación orientada hacia el pop. ¿Cómo definen ustedes el término “experimentación”?

Mike. Lo que Laura trae a Lump es, literalmente, poesía musical; y de esta manera es que la melodía nos lleva a experimentar. Laura logra que lleguemos a una idea de una manera muy natural, sin forzar las cosas, a conseguir una mezcla de texturas que me parece muy interesante. No sabría como definir la palabra “experimentación”, quizá como tratar de buscar retos y que estos ejercicios le signifiquen algo a la persona que te escucha, sin que sean sólo ruidos incomprensibles.

Laura. No me gusta saber cuál es el final de una oración, me gusta sorprenderme con el resultado de una secuencia de acordes u oraciones. Como Lump, nos atraen las sorpresas; evitamos lo predecible. Por ejemplo, para escribir la letras de Animal leí mucho acerca del psicoanálisis, ideas de Freud y Lacan. El psicoanálisis toca temas un poco torcidos, pero brillantes al mismo tiempo, incluso poéticos. La mayoría de estas letras tienen un origen que proviene del psicoanálisis.

Por último, ¿cuál es su animal favorito y por qué?

Laura. Mi animal favorito son los perros afganos, porque creo que me parezco a ellos.

Mike. Para mí es el pulpo. Después de ver el documental “Mi maestro el pulpo”… imagínate, tener nueve cerebros.