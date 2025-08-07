Luisa Almaguer y Viuda en el CCEmx

La cuarta sesión del ciclo de conciertos con talentos españoles y mexicanos presenta a le cantautore mexicana trans con la banda asturiana en el Centro Cultural de España en México, CCEmx.

Luisa Almaguer y Viuda se presentan como parte de Inercias ciclo que nace con el propósito de proyectar a talentos españoles de distintos géneros que visitan México reuniéndolos con proyectos locales.

Luisa Almaguer, cantautora mexicana transgénero, acaba de lanzar su muy esperado segundo LP titulado Weyes. El álbum ha recibido elogios de la crítica, muchos de ellos sugiriendo que es uno de los mejores trabajos mexicanos de 2024 hasta ahora. Weyes destaca por su riqueza sonora, fusionando elementos del folk, shoegaze y grunge, con una narrativa que transita de la melancolía al caos. Las letras reflejan los anhelos de amor y las experiencias de Luisa como mujer trans, ofreciendo una perspectiva auténtica y conmovedora.

Su trayectoria incluye los lanzamientos de Miljillo (2016) y su primer álbum Mataronomatar (2019). Luisa se ha consolidado en la escena musical por su estilo único y su compromiso con la visibilidad trans. Fue parte de Africa Express, proyecto alterno de Damon Albarn, donde compuso canciones originales junto a músicos y cantantes de África, Europa y otras partes del mundo. Uno de los momentos más memorables fue su interpretación de “Melancholy Hill” junto con Damon Albarn y Nick Zinner durante el festival Bahidorá.

Viuda debutó en 2021 y, desde entonces, concierto a concierto, ha dejado cada vez más claro que el lugar que corresponde a estas cuatro asturianas es el de referentes. Sumando kilómetros y escenarios, su propuesta inicial —una mezcla de copla y punk— ha ido evolucionando por un camino que surca los cielos de lo cañí, pero con Asturias siempre en el alma.

Con tesón, entrega y una brújula interna que desafía al cartógrafo más pintado, Viuda ha plantado sus pies con firmeza en el panorama como una banda admirada y deseada, sin nada que demostrar a nadie. Con un rico imaginario que bebe del folclore, el cine y las artes visuales, su propuesta es a la vez profunda, divertida y ambiciosa.

El ciclo de música Inercias 04 con Luisa Almaguer y Viuda será el viernes, 29 de agosto a las 20:00 hrs. Entrada Libre. Centro Cultural de España en México, CCEmx. República de Guatemala 18, Centro Histórico, CDMX.