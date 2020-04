Acrania es una banda como muy pocas. Su música es denominada Latin Metal, pero el término es demasiado amplio, por ello, en Sangre de Metal preferimos llamarle Death Fusión. Se trata de una banda con base en el Death Metal pero que lo fusiona con diversos ritmos y sonoridades propias de América Latina, como la salsa, el tumbao, toques de Jazz y varios más.

De los músicos que conforman la banda, el guitarrista/trompetista y cantante es Luis Oropeza, músico de carrera y metalero de corazón, quien ha comenzado una serie de videos tutoriales en los que se explica y explora la original fusión musical. Los videos propiamente son destinados a personas con conocimiento musical porque se abarcan de manera académica aspectos musicales como la armonía, melodía y rítmica en los que se invita al músico espectador a buscar nuevas formas de tocar la guitarra, además de ayudarle a encontrar en la música latina todo un mundo de texturas sonoras que al combinarlo con el Death Metal pueden crear un número casi infinito de posibilidades y nuevos caminos musicales.

Esta combinación de Death Metal con Salsa no es muy usual, pero en tiempos en que el mundo se hace cada vez más pequeño, varias expresiones artísticas pueden encontrar en la fusión su mejor manera de comunicar su mensaje. Esa justamente ha sido la clave, y en cierto modo, también la carga de Acrania. No todos los metaleros aceptan la fusión, y tristemente, ni siquiera es porque al escucharla no les guste, es meramente porque la idea no les resulta creíble y evitan darle aunque sea el beneficio de la duda.

Si bien los videos tutoriales de Oropeza tienen como destino final a músicos con cierto entrenamiento, el ejercicio de escuchar la música que crea junto con Acrania y ver de manera explícita como funciona la parte musical de esa fusión es bastante interesante. Por lo menos deja claro que se trata de una banda con músicos de verdad, que saben lo que hacen y que por ello es que han logrado que, una vez que la gente se sacude el prejuicio -tal cual, el juzgar algo antes de conocerlo- se enamoran.