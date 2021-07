Lucy Liu, actriz icónica en el cine de acción a inicios del 2000, ha revelado en una entrevista que durante el rodaje de Los ángeles de Charlie se agarró a palabras con el actor Bill Murray.

Por si eres muy joven para recordarlo, Los ángeles de Charlie fue una pequeña saga que comenzó a emitirse en el cine a comienzos del nuevo milenio. En esta historia, se nos presentó a tres mujeres con habilidades muy especificas, lo que las convertía en unos agentes secretos altamente capacitadas y letales; dicho equipo en el cine estaba conformado por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu.

No vamos a hacer spoilers, pero el carismático Bill Murray igual tiene un peso importante en la historia. Sin embargo, de acuerdo a Lucy, a Bill se le olvidó que es de los actores más carismáticos de Hollywood, porque durante las grabaciones de una de estas cintas empezó a insultar, solamente porque sí, a la actriz Lucy Liu.

“Mientras hacemos la escena, Bill comienza a lanzar insultos y no voy a entrar en detalles, pero siguió y siguió”, dijo Liu en Los Angeles times asian enough podcast. “Yo estaba como, ‘Wow, parece que me está mirando directamente’. No podía creer que los comentarios pudieran ser hacia mí, porque ¿qué tengo que ver con algo importante en ese momento?”

Según Lucy, la situación estaba de no creerse, pero siendo de las actrices que claramente no se deja de nadie, se le puso enfrente y comenzó a recriminarle la razón de sus ataques: “Parte del lenguaje era imperdonable e inaceptable, y no me iba a quedar sentada ahí y aceptarlo. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem esté o de dónde venga, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas. Y no me retiraría, ni debería hacerlo”.

Aun con este altercado que parece fue hace más de 20 años, la actriz comentó que actualmente ella y Bill son grandes amigos; por lo que la situación parece haberse arreglado en ese momento o en los años posteriores.

Crédito foto de portada: Universal studios