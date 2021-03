Lucy Dacus ha tenido unos años tremendos y el 2021 parece no ser la excepción; la cantante anuncio hace unos días que un nuevo sencillo estaba en camino y por fin llegó “Thumbs“, una demoledora canción.

Para quien recién está escuchando a Lucy Dacus esta canción no es completamente nueva, la artista ya la había presentado en vivo desde hace unos años pero nunca la había compartido de esta manera. Tal fue el impacto de “Thumbs” que incluso los fans crearon una cuenta de Twitter sobre el tema.

El sencillo es por lejos de los más aclamados y aplaudidos de la artista, quien para salir del molde tradicional de solo publicarla en los servicios de streaming y pasar a lo que sigue la cantante le envió por sorpresa a 100 seguidores un VHS casero con la canción grabada en el.

Sobre la rola, Lucy Dacus dijo lo siguiente: “Como la mayoría de las canciones que escribo, no lo esperaba y me hizo sentir rara, casi con náuseas. Cuenta la historia de un día que tuve con una amiga durante nuestro primer año de universidad, un día significativo pero uno en el cual no había pensado desde hace años. La empecé a tocar en vivo un mes más tarde durante la gira de boygenius después de que Phoebe y Julien me alentaran a hacerlo.”

“Sabía que tenía que pasar mucho tiempo para acostumbrarme a tocarla ya que me hacía sentir nerviosa, así que cerré como la mitad de los sets que toqué en 2019 con ella. Antes de tocarla, le pedía al público que no la grabara, una solicitud que parece haber sido respetada, hecho por el cual me siento agradecida”

Crédito foto de portada: Instagram Lucy Dacus