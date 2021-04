Lucy Dacus, la artista que también es parte del trio boygenius junto con Phoebe Bridgers y Julien Baker ha anunciado su tercer disco como solista llamado Home video.

Con el anuncio de este nuevo proyecto que tiene entre manos ha lanzado el primer adelanto del mismo con el tema “Hot & Heavy“, sobre esta nueva canción Lucy proporcionó unas cuantas palabras en un comunicado de prensa, al igual que algunos detalles sobre su próximo disco:

“Pensé que estaba escribiendo “Hot & Heavy” sobre un viejo amigo, pero en el camino me di cuenta de que se trataba de que yo supere las versiones pasadas de mí misma, gran parte de la vida consiste en someterse al cambio y decir adiós incluso si no quieres.”

“Ahora, cada vez que voy a lugares que solían ser importantes para mí, se siente como traspasar el pasado. Sé que la versión adolescente de mí no me aprobaría ahora, y eso es vergonzoso y un poco desgarrador, incluso si sé intelectualmente que me gusta mi vida y quién soy “.

“Hot & Heavy” llego junto con un video oficial que mezcla tomas actuales de Dacus dentro de una antigua sala de cine y recuerdos de su infancia; su próximo disco llegará el 25 de junio y tendrá colaboraciones de Phoebe Bridgers y Julien Baker.

Crédito foto de portada: Instagram Lucy Dacus