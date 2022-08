TikTok no para de darnos grandes joyas, al menos en lo que a la música respecta. Ahora, se trata de la versión post-punk de uno de los más grandes éxitos de Lucía Méndez.

Resulta que el usuario @pinchejordy puso manos a la obra para crear una versión post-punk de “Margarita”, canción que originalmente fue lanzada en el álbum Enamorada de Lucía Méndez. Sorprendentemente el resultado es bastante bueno e interesante, ya que se mezcla el oscuro bajo que tanto representa al género con la romántica voz de Méndez y sonidos que nos rememoran “Space oddity” de David Bowie.

Si bien esta creación del tiktoker es algo nuevo, la realidad es que la canción original está mucho más cerca del post-punk de lo que cualquiera se pudo imaginar. Para 1983, que fue cuando se estrenó “Margarita”, el post-punk ya había arrasado y evolucionado del otro lado del mundo con importantes bandas como lo son Joy Division, The Cure y Siouxsie And The Banshee, pero, como en todo, el género también tuvo uno que otro tesoro escondido, que en este caso se trató de “Margherita non lo sa” de la italiana Dori Ghezzi.

En sí no hay declaraciones oficiales de parte de Lucía Méndez ni del productor de su disco Honorio Herrero, pero cuenta la leyenda que “Margarita” estuvo inspirada en la canción de la cantante y actriz italiana. Y bueno, no hace falta ser experto para darse cuenta del gran parecido que tienen ambos tracks, aunque el tema de la mexicana le baja un poco a lo gótico para darle un melódico sonido pop que se adecúe a su imagen y estilo.

En fin, por acá puedes escuchar la canción original y la de Dori: