Low, aquel entrañable grupo de slowcore que desde 1993 está abrazándonos con sus suaves letras y sus sonidos dreamy está de estreno con el video de “Disappearing”, primer adelanto de su próximo disco HEY WHAT; pero en vez de decirte que hace tan especial únicamente a esta rola, decidimos dar un ligero repaso por sus mejores trabajos.

28 años de trayectoria y 15 discos publicados hasta este momento supondría una tarea titánica para seleccionar un puñado de sus canciones más eclécticas. Sin embargo, consideramos que esta lista engloba lo mejor de su sonido, pasando por épocas viejas y actuales; yendo desde la nostalgia, la tensión y la sensación de piel de gallina que dejan sus rolas.

Por eso, sin más, te dejamos el top 5 de una de las bandas emblemáticas de dicho género:

1.- “Words”.

Esta rola abre su disco debut, el cual fue publicado en 1994. Hablamos de I could live in hope y su presentadora te induce a un estado somnífero, de reflexión y te pone en el mood perfecto para estampar tu cabeza contra los muros que rodean el sonido del álbum con el que Low se presentó ante el mundo.

2.-“No Comprende”.

El trío de Duluth, ciudad de la que son originarios, te atrapa fácilmente con un suave fraseo en el bajo de este track que te toma de la mano por sorpresa, llevándote de paseo por lo que algunos denominarían como el lado oscuro. Esta canción es perteneciente a Ones and sixes, LP publicado en 2015.

3.-“Lazy”

Minimalismo en su expresión rockera, una que produce tensión, nostalgia y la enfática necesidad de no querer hacer nada más que cerrar los ojos y disfrutar, se trata del reflejo de los tiempos lejanos de 1994 en que la generación X fue joven.

4.-“Poor Sucker”.

¿Buscas sonidos enérgicos e intensos qué te hagan sentir vivo?, estas en el lugar correcto. Pero ojo, pues si este tema no te pone la piel de gallina, si no te tensa, si no hay un reflejo mínimo en tu ser mientras escuchas el verso “Here I am, everything one thing” déjame decirte que estás muerto por dentro y ni Double negative te puede ayudar.

5.-“Walk into the sea“.

El gran y aplastante cierre que honorifica el disco en el que reside, hablamos de The great destroyer, material que fue publicado en 2005 y cuyo final se trata de una pieza elegante de tiempos más sofisticados.

Y el pilón: “Desappearing“, adelanto de su disco número 16 que es un track poderoso, para cuestionarse el sentido de la soledad y que te hace viajar de forma profunda en el gran océano que reside dentro de tu mente.

